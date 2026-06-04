【ソウル＝仲川高志】韓国の主要自治体の首長らを選ぶ統一地方選の投開票が３日、行われた。

韓国ＫＢＳによると、４日午前０時現在、李在明（イジェミョン）政権の与党である左派系の「共に民主党」が、１６の主要市・道のうち、６自治体で当選を確実にした。韓国メディアは共に民主党の優勢を伝えており、勝利すれば、昨年６月４日に発足した李政権の基盤は強化されそうだ。

今回の統一選は李政権発足後初の全国規模での選挙。ＫＢＳによると、京畿道や全羅北道の知事選、蔚山、大田両市長選など６自治体で当選を確実にしたほか、仁川市を含む３か所で当選が有力になった。保守系野党「国民の力」が当選を確実にしたのは、地盤とする慶尚北道の知事選の１か所にとどまっている。

保守の尹錫悦（ユンソンニョル）政権の発足後に実施された２０２２年の前回選では、１７の主要市・道のうち１２か所を、当時与党だった国民の力が制した。今回の統一選は、共に民主党が李大統領の６割を超える支持率を背景に全般的に戦いを優位に進め、国民の力は尹氏による２４年の戒厳令宣布の影響などで苦戦を強いられた。

この日は統一選に合わせ、国会議員の再・補欠選挙も全国１４選挙区で実施された。１月に国民の力を除名された同党前代表の韓東勲（ハンドンフン）氏が釜山市の選挙区から無所属で出馬したほか、文在寅（ムンジェイン）政権で法相を務めた左派系野党「祖国革新党」のチョグク代表が京畿道・平沢市の選挙区から立候補した。

ＫＢＳなどの出口調査によると、韓氏は共に民主党の候補と、チョグク氏は共に民主党や国民の力の候補とデッドヒートを繰り広げている。