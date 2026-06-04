◆「なぜ部下は動かない？」丸投げ上司が見落としている…リーダーに必須の「ある行動」

【悩んだら歴史に相談せよ】『リーダーは日本史に学べ』の著者が、舞台を世界へ広げた『リーダーは世界史に学べ』。東京大学・羽田 正名誉教授の監修のもと、世界史に名を刻む35人の言葉から、現代のビジネスに必要な「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く術を解説する。

極寒の川に飛び込んだ

“あの偉人”が教える解決策

ピョートル1世（1672〜1725年）は、ロシアのツァーリ（君主）であり、初代ロシア皇帝。ツァーリに即位後、勢力拡大を目指して海軍を創設するとともに、自ら大使節団の一員としてオランダやイギリスなどの海軍先進国を訪問し、造船技術や最新の軍事知識を学んだ。その後、北方の大国スウェーデンとの戦争（大北方戦争）において一進一退の攻防を繰り広げたが、最終的には勝利を収める。この勝利を契機に、首都サンクトペテルブルクを建設し、ロシア皇帝としての称号が認められた。内政面では、中央集権化を目指した行政改革を行い、経済や宗教政策の改革にもとりく組むことで、ロシアの近代化を大きく進展させた。現代のロシアにおいても、ピョートル1世は歴史上の偉人として高く評価されており、尊敬される人物の一人に挙げられる。

自ら動き、改革を実現した

ロシア皇帝ピョートル1世

ピョートル1世はツァーリに即位後、勢力拡大を目指して海軍を創設するとともに、自ら大使節団の一員としてオランダやイギリスなどの海軍先進国を訪問し、造船技術や最新の軍事知識を学びました。

その後、北方の大国スウェーデンとの戦争（大北方戦争）において一進一退の攻防を繰り広げますが、最終的には勝利を収めます。この勝利を契機に首都サンクトペテルブルクを建設し、ロシア皇帝としての称号が認められました。

内政面では、中央集権化を目指した行政改革を進め、経済や宗教政策にも取り組むことで、ロシアの近代化を大きく前進させています。現代のロシアにおいても、ピョートル1世は歴史上の偉人として高く評価され、尊敬される人物の一人に挙げられています。

学びを実戦へ

大北方戦争に挑んだ改革の第一歩

ヨーロッパ各地を巡って技術や制度を学び、知識と人材をロシアへ持ち帰ったピョートル1世。その熱量は、帰国後すぐに国家の発展へと向けられていきます。

まずピョートルが挑んだのは、スウェーデンとの戦争でした。1700年から21年にわたって続いた「大北方戦争」は、ヨーロッパ最強と目されていたスウェーデン国王カール12世との熾烈な争いです。

戦況はロシアにとって厳しく、序盤は大敗を喫してしまいます。しかしピョートルは粘り強く立て直しを図り、軍制を改革して、近代的な装備と戦術を導入しました。そしてついにこの長期戦を制し、ロシアはバルト海沿岸という「ヨーロッパへの玄関口」を手に入れたのです。

国家の未来を構想する：首都建設と産業育成の連動

ピョートルは獲得した地に、自らの理想を込めた新たな首都「サンクトペテルブルク」を建設します。この都市は単なる政治の中心地ではなく、貿易・文化・産業のハブとして機能するように設計されました。

湿地帯にゼロから築き上げられたこの街は、「ヨーロッパへ開かれたロシアの窓」と呼ばれ、まさに国家ビジョンを形にした象徴的な存在です。

また、軍の強化には、武器や軍服といった物資の安定供給が不可欠です。ピョートルは製鉄業や繊維業などの重工業・軽工業を国家戦略として育成しました。そこで生産された製品は、サンクトペテルブルクを通じて海外へ輸出され、ロシア経済を力強く押し上げていきます。

すべての政策が連動していることからも、国家を総合的に変革しようとするピョートルの卓越した構想力がうかがえます。

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