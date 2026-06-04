正しいスイングの通り道はどこ？ヘッドをクルッとひっくり返すと理解できる

ゴルフ上達は間をあけず継続することが大事！「忙しくて練習場に行く時間がない人でも、毎日少しずつ短時間でスイングをよくするドリルはたくさんありますよ」という大西晃次コーチが、ゴルフを日常化するためのアイデア練習法を伝授する。

ヘッドをひっくり返してクラブが「動きたい方向」に振る

クラブヘッドをひっくり返して、フェースを逆に向けて振ってみましょう。すると、ヘッドを「操作」する感覚ではなく「自然に動かす」感覚が養えます。

通常とは異なる持ち方をすることで、ヘッドの動きやシャフトのしなりをより繊細に感じやすくなるのもメリットで、スイング中の余計なリキみや手打ちのクセに気づける。とくに、切り返しからのリキみが原因でスライスしてしまう人に効果的です。

スムーズに振れるスイングのなかで「ヘッドの動き」も感じやすくなる。自然と返す動かし方がマスターできるとボールをつかまえて打てる。つかまる安心感は、リキみを防ぐのにも有効だ

ヘッドの重さも感じやすいので、バックスイングのリズムが乱れにくい。ヘッドがどの位置まで上がったかもわかりやすいためオーバースイングも防げる

バックスイングはヘッドの重さを感じながらゆっくり上げる

ヘッドをひっくり返しての素振りは、クラブを手で上げるのではなく、体の回転で自然に上がるバックスイングを養うことも目的のひとつ。始動は、先に胸と肩を右に回し、クラブは遅れてついてくるように動く。

このときヘッドの重さを感じながらゆっくり動かすのがポイント。すると、時計の文字盤の8時のあたりで、ヘッドを遅らせたぶんの慣性が働き、ヘッドが体を追い抜いて上がろうとするため手首のコックが自然に入ります。

その後もクラブの自然な動きを邪魔しないように注意しながら体を回していけば、理想的なトップが作れる。ゆっくり振れば、家のなかでも安全ですよ。

バックスイング時は手首を固めすぎず、グリップを軽く握るのが重要。ヘッドの重さを感じやすくなる

「叩きにいく」は×

「クラブが加速する流れを作る」が○

ダウンスイングは、クラブを自分で振り下ろすのではなく、ヘッドの重さにまかせる。手で切り返さず、体の回転を先行させてクラブを一瞬遅らせてから振り下ろします。腕を振るのではなく、体にぶら下がった状態で運ばれていくイメージです。

すると、ヘッドの重さでクラブが自然と下りはじめ、インパクトもボールを叩くのではなく回転運動のなかで打てる。うまくできるとヘッドが自然と返ってフォローへと抜けていくので、スライスが出ないスイングになります。

体の回転で振り下ろすと、クラブに慣性と遠心力が強く働き、ヘッドは遅れたぶんを追いつこうとする。手首のリキみに注意すれば、ヘッドが自然と返るのでボールをラクにつかまえて打つことができる

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

レッスン＝大西晃次

●おおにし・こうじ／埼玉県出身。30歳でプロテスト合格を果たす。プロとしては遅咲きゆえに一般ゴルファーがもつ苦労も熟知しており、上達のためのアイデアを豊富にもっていて、スイングを劇的に変化させるレッスンに定評がある。Instagramでのレッスン動画も配信中（2026年5月現在）

構成＝岡田豪太

写真＝田中宏幸

協力＝松原ゴルフガーデン