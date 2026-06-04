想定以上にドライブに慣れてしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4万6000回再生を突破し、「ホンマに可愛い」「なんか貫禄ついたw」「堂々たる振る舞いで草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：助手席で震える『車が苦手な犬』→1年後、慣れ過ぎてしまい…まさかの『姿勢と表情』】

助手席で震える犬

TikTokアカウント「dandan0808」の投稿主さんは、『だん』くんという可愛いチワワと暮らしています。おでかけのため、だんくんを車に乗せることもあるそう。1歳11ヶ月時点のだんくんは、とにかく車内が苦手。

おでかけのたびに助手席で小さくなり、ブルブル震えながら過ごしていたのだとか。楽しい場所へ向かっているはずなのに、だんくん本人はそれどころではなかった様子。飼い主さんも少しずつ慣れてもらおうと、無理をさせず短い距離から練習を重ねていったそうです。そんな時間を積み重ねた結果、少しずつ変化が見え始めました。

まさかの姿に爆笑♪

そして約1年後。だんくんは、かつて震えていたわんことは思えない姿になっていたそうです。現在のだんくんのお気に入りポジションは、なんと運転席と助手席のあいだ。専用のドライブシートへ乗り込み、前足を中央の手すりへかけながら、堂々と前方を見つめるスタイルを確立したのだとか。

その姿はまるで長年車に乗り慣れたベテランドライバーのよう。あまりにも自然すぎる優雅な姿勢に、飼い主さんも思わず爆笑してしまうのだそうです。なお、飼い主さん自身も運転中につい窓際へ腕をかけるクセがあるらしく、「もしかしたら見て覚えたのかも」と考えているとのこと。苦手だったはずの車が、いつの間にか特等席ができるほど大好きになったのですね！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「上手に肘掛けてるw」「飼い主さんの真似してますね(笑)」「我が家もドライブ大好きです！」などさまざまなコメントが寄せられました。

アウトドア派！？

そんなだんくん、実は車だけでなくバイクまで乗りこなすのだそう。スリングへすっぽり包まれ、ゴーグルを装着すると、飼い主さんと一緒にツーリングへ出発。風を浴びながら前を見つめる姿はとても頼もしく、どこかベテランライダーのような雰囲気なのだとか。

もちろん、自分の足で走る外遊びも大好き。元気いっぱいに駆け回り、ときにはツーリングまで楽しむ、すっかりアウトドア派に成長しただんくんなのでした。

TikTokアカウント「dandan0808」には、だんくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「dandan0808」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。