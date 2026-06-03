歌手・松山千春（７０）が３日、都内でデビュー５０周年を記念した「松山千春コンサートツアー ２０２６春」の東京公演を行った。

４月１０日から全国２０会場２１公演のツアーを行っている松山。この日は満員の５０００人の前で「季節の中で」や、ヒット曲「大空と大地の中で」「長い夜」など熱唱した。

デビュー５０周年の節目の年を迎えたが、「俺がやりたいのは１００になってこのステージに立っていること。そのころはお互い１００になっているからな。こんな声は出ないぞ」と話しながらも、「俺は精一杯、やっていこうと思う」と語った。

また、会場には原辰徳元巨人軍監督と青学大の原晋監督が来場。松山はステージ上から「辰徳！ どこにいる？」と声をかけ、立ち上がってあいさつした原元監督に「（阿部）慎之助のこと頼むぞ！」と話した。続けて「青山学院のマラソンの監督。原さんも来ています」と原晋監督を呼ぶと、「がんばってくださいよ。これから大会がまだあるでね」とエールを送った。

２人を紹介した松山は「道理でだ、今日のコンサートはハラハラすると思った」とダジャレで笑わせた。