ËÜÆü¤Î£Î£Ù¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ
ËÜÆü¤Î£Î£Ù¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ
6/3¡Ê¿å¡Ë
EUR/USD
1.1500¡Ê9.80²¯¥æー¥í¡Ë
1.1525¡Ê7.65²¯¥æー¥í¡Ë
1.1530¡Ê6.87²¯¥æー¥í¡Ë
1.1600¡Ê7.51²¯¥æー¥í¡Ë
1.1610¡Ê7.52²¯¥æー¥í¡Ë
1.1625¡Ê15.00²¯¥æー¥í¡Ë
1.1630¡Ê7.19²¯¥æー¥í¡Ë
1.1635¡Ê9.71²¯¥æー¥í¡Ë
1.1650¡Ê7.25²¯¥æー¥í¡Ë
1.1695¡Ê7.18²¯¥æー¥í¡Ë
1.1700¡Ê27.00²¯¥æー¥í¡Ë
1.1705¡Ê5.93²¯¥æー¥í¡Ë
1.1710¡Ê5.40²¯¥æー¥í¡Ë
1.1725¡Ê8.37²¯¥æー¥í¡Ë
1.1740¡Ê10.00²¯¥æー¥í¡Ë
1.1745¡Ê9.01²¯¥æー¥í¡Ë
1.1770¡Ê5.76²¯¥æー¥í¡Ë
USD/JPY
158.00¡Ê6.21²¯¥É¥ë¡Ë
158.70¡Ê9.01²¯¥É¥ë¡Ë
159.75¡Ê17.00²¯¥É¥ë¡Ë
GBP/USD
1.3500¡Ê7.26²¯¥Ý¥ó¥É¡Ë
¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1500¤«¤é1.1770¤Ë»ê¤ë¹ÈÏ¤Ê¥ì¥ó¥¸¤ËÀßÄê¤¬Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸½¹Ô¿å½à¤Ë¶á¤¤1.1625¤Ë15²¯¥æー¥í¤ÎÂçµ¬ÌÏÀßÄê¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢1.1600¡¢1.1610¡¢1.1630¡¢1.1635¡¢1.1650¤Ê¤É¤Î¶áÀÜ¿å½à¤ËÃæµ¬ÌÏÀßÄê¤¬¤¢¤ê¡¢1.16ÂæÁ°È¾¤Ç¤Î°ú¤´ó¤»¸ú²Ì¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¾õ¶·¡£
¥É¥ë±ß¤Ï159.75¤Ë17²¯¥É¥ë¤ÎÂçµ¬ÌÏÀßÄê¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢160±ßÄ¶¤¨¤ÎÆ°¤¤¬°ú¤Î±¤á¤ë¸ú²Ì¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3500¤Ë7²¯¥Ý¥ó¥É¶¯¤ÎÃæµ¬ÌÏÀßÄê¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
6/3¡Ê¿å¡Ë
EUR/USD
1.1500¡Ê9.80²¯¥æー¥í¡Ë
1.1525¡Ê7.65²¯¥æー¥í¡Ë
1.1530¡Ê6.87²¯¥æー¥í¡Ë
1.1600¡Ê7.51²¯¥æー¥í¡Ë
1.1610¡Ê7.52²¯¥æー¥í¡Ë
1.1625¡Ê15.00²¯¥æー¥í¡Ë
1.1630¡Ê7.19²¯¥æー¥í¡Ë
1.1635¡Ê9.71²¯¥æー¥í¡Ë
1.1650¡Ê7.25²¯¥æー¥í¡Ë
1.1695¡Ê7.18²¯¥æー¥í¡Ë
1.1700¡Ê27.00²¯¥æー¥í¡Ë
1.1705¡Ê5.93²¯¥æー¥í¡Ë
1.1710¡Ê5.40²¯¥æー¥í¡Ë
1.1725¡Ê8.37²¯¥æー¥í¡Ë
1.1740¡Ê10.00²¯¥æー¥í¡Ë
1.1745¡Ê9.01²¯¥æー¥í¡Ë
1.1770¡Ê5.76²¯¥æー¥í¡Ë
USD/JPY
158.00¡Ê6.21²¯¥É¥ë¡Ë
158.70¡Ê9.01²¯¥É¥ë¡Ë
159.75¡Ê17.00²¯¥É¥ë¡Ë
GBP/USD
1.3500¡Ê7.26²¯¥Ý¥ó¥É¡Ë
¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1500¤«¤é1.1770¤Ë»ê¤ë¹ÈÏ¤Ê¥ì¥ó¥¸¤ËÀßÄê¤¬Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸½¹Ô¿å½à¤Ë¶á¤¤1.1625¤Ë15²¯¥æー¥í¤ÎÂçµ¬ÌÏÀßÄê¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢1.1600¡¢1.1610¡¢1.1630¡¢1.1635¡¢1.1650¤Ê¤É¤Î¶áÀÜ¿å½à¤ËÃæµ¬ÌÏÀßÄê¤¬¤¢¤ê¡¢1.16ÂæÁ°È¾¤Ç¤Î°ú¤´ó¤»¸ú²Ì¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¾õ¶·¡£
¥É¥ë±ß¤Ï159.75¤Ë17²¯¥É¥ë¤ÎÂçµ¬ÌÏÀßÄê¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢160±ßÄ¶¤¨¤ÎÆ°¤¤¬°ú¤Î±¤á¤ë¸ú²Ì¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3500¤Ë7²¯¥Ý¥ó¥É¶¯¤ÎÃæµ¬ÌÏÀßÄê¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£