スピードワゴン井戸田潤の美人妻、品数豊富な夕食披露「肉も魚も野菜もあって理想的」「盛り付け綺麗すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が6月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。夜ごはんを公開した。
【写真】人気芸人の34歳美人妻「理想的」品数豊富な夕食披露
蜂谷は「今日の夜ごはん」と記し、食卓の写真を投稿。肉の炒め物を中心に、刺身、たこを使った副菜、きゅうりがたっぷりと入ったポテトサラダなどが並ぶ栄養バランスの良い食卓を披露している。
また「もう6月！色々アップしたいことあるのになにも更新できてなくて」と泣き顔の絵文字を添えて記し、「とりあえず元気です」と近況を報告している。
この投稿に、ファンからは「美味しそうなおかずばかり」「肉も魚も野菜もあって理想的」「お肉がジューシーで柔らかそう」「器選びのセンス抜群」「盛り付け綺麗すぎ」などの声が上がっている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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◆蜂谷晏海、夜ごはん披露
蜂谷は「今日の夜ごはん」と記し、食卓の写真を投稿。肉の炒め物を中心に、刺身、たこを使った副菜、きゅうりがたっぷりと入ったポテトサラダなどが並ぶ栄養バランスの良い食卓を披露している。
◆蜂谷晏海の投稿に「肉も魚も野菜もあって理想的」の声
この投稿に、ファンからは「美味しそうなおかずばかり」「肉も魚も野菜もあって理想的」「お肉がジューシーで柔らかそう」「器選びのセンス抜群」「盛り付け綺麗すぎ」などの声が上がっている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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