「藤井貴彦の静岡目線」は、静岡に接近している台風6号の備えについて街で取材してきました。



（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦 氏）

「静岡駅前強い雨が降ってきました。台風6号の接近を受けまして、静岡県民の皆さんは何か対策を取られているんでしょうか」



この人は2日、千葉から静岡に来たそうですが…。



（千葉から）

Q.台風6号何か対策していますか？

「しました。前乗りです。あす新幹線動かなくなるかなと思って前乗りしました」





交通機関の乱れを予想して早めに行動する人がいる一方で…。（浜松市民）Q.何か準備されました？「特にしてないです…」Q.台風が来ていても何とかなるかなと？「何となかなると思っているのはよくないですね」Q.今から準備するとしたら？「土のうがあるので。使わずにしまっているものがあるので出そうかなと家族で話していた」まだ準備はしていないとのことですが、“家族で話した”というのは大切な行動だなと思いました。さらには、過去の台風がトラウマになっている人も。（千葉から）「きょうあと1時間後に帰る」Q.良かったですね（千葉から）「私4年前に台風15号が千葉県を襲い被害を受けたトラウマを受けた。外壁が剥がれたり雨どいが飛んだり」Q.家に帰ったら対策は？「雨戸を閉じるぐらいですかね雨がひどいらしいですから」あす2日の東海道線が始発から運転見合わせとなり、静岡駅ビルのパルシェや新静岡セノバも、あすは一部店舗を除き全館臨時休業を発表しました。駅構内の店は…今夜の営業をどうするのか聞いてきました。（海ぼうずアスティ店 山崎 司 さん）Q.何か対策をしている？「営業時間は様子を見ながら考えようかな。従業員も電車乗ってきたりする人もいる。人員は削れるだけ削って最低限で回そうかな」Q.きょうは何人で？「今は大体7人ぐらいで夜営業してるんですけど、きょう5人で様子見て…もう4人ぐらいにしちゃおうかな」（スタジオ）（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦 氏）ということで商業施設への影響をまとめてみましたが、セノバ、パルシェは今お伝えしたように臨時休業となりまして、静岡伊勢丹は開店を昼12時、そして松坂屋静岡店は午後1時からということで、台風が抜けた後にオープンするということを考えていらっしゃるそうです。津川さんの経営されている施設はどんな対応をとろうと思っていらっしゃいますか？（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾 氏）私の施設は障害のあるお子さんをお預かりをして、寮育というのをやっているんですが、お預かりという部分もあるので、実は天気が悪いからといって休めないんです。エッセンシャルワーカーという部分がありますので、建物の中は安全にできているので、あとは送迎だけですね、心配なのは。なので今のうちにちょっと夜中は対応できないので、駐車場に停めてある車を…なるべくちょっと高めに今のうちに動かしておくということはやろうかと思います。（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦 氏）今、津川さんからエッセンシャルワーカーという言葉が出てきましたけれども、もしかすると、企業によってはテレワークが可能なところもあると思いますので、そのテレワークの判断、ぜひ判断の権限を持っている上司の皆さん、早めにテレワークを判断してあげて、周知徹底してあげていただきたいなと思っております。そして先ほど気象予報士の松浦さんも解説をしてくれましたが、こちらです。レベル3、レベル4の警報が出ましたら、このように避難という文字が出ていますけれども、このレベル5の黒になる前に必ず避難をしていただきたいと思います。まだね、九州の南部などを中心にこの3とか4の警報が出ているんですが、東海地方ではまだ出ていません。出ていない時が一番大切な時間です。この時間に準備をしていただきたいですし、家族と話し合いをしていただきたいと思います。この後、また、夜の避難の可能性も出てきますので、夜避難するとしたらどうするかというシミュレーションも、家族の中で行っていただきたいと思います。静岡目線でした。