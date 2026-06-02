笑顔弾けるファン感謝祭を特集！ NEC川崎の応援番組「ラブロケ」6月は「ロケッツクルーフェス」前編を放送

国内最高峰の女子バレーボールリーグ「SVリーグ」を戦い、神奈川県川崎市を本拠地とするNECレッドロケッツ川崎。その魅力を多角的に伝える公式応援番組「We love ROCKETS！」（ラブロケ）では、5月3日に開催されたファン感謝祭「ロケッツクルーフェス2026～THANKS DAY～」の模様を2ヶ月にわたり特集。6月はその「前編」として、選手とクルー（ファン）が一体となった熱狂のステージを届ける。

2025-26シーズンを共に戦い抜いたクルーへの感謝を伝えるべく、NEC玉川アリーナに集結した選手たちの奮闘ぶりに密着。山田二千華、野嶋華澄らが率いる「チーム ロケッツ」と、佐藤淑乃、和田由紀子らによる「チーム レッド」に分かれ、爆笑必至の参加型ゲームに挑む。

■ 難問続出に選手も困惑！？ 「JUSTゲーム」で真剣勝負

最初の企画は、提示された数値が正解よりも高いか低いかを当てる「JUSTゲーム」。「チャンピオンシップでのチームのバックアタック得点は30本？」「グッズの合計金額は3万円？」といった、チームにまつわるマニアックな難問が次々と出題される。各チームから選抜された2人1組のペアは、クルーの助言を頼りに「HIGH」「LOW」「JUST」を選択。意外な正解の連続に、コート上とは一味違う選手たちの困惑した表情や、一喜一憂する姿は必見だ。

■ 心温まる交流が満載！ 借り人競争「〇〇クルーを探せ‼」

続いて行われたのは、会場のクルーを巻き込んだ「〇〇クルーを探せ‼」。お題に該当するファンを選手が客席から探し出す、いわゆる“借り人競争”だ。「最年少・最年長のクルー」を探すお題では、佐藤淑乃が1歳の女の子を優しく抱きかかえて登場する一方、古谷ちなみが年配の男性に敬意を表してグータッチを交わすなど、フェスならではの温かな交流シーンが随所に散りばめられている。

来月7月の放送（後編）では、好プレーと珍プレーが入り混じる「特別ルール エキシビションマッチ」のほか、新天地へ羽ばたく佐藤、和田らの感動のセレモニーの模様を放送予定だ。まずはこの6月放送分で、シーズンを締めくくる多幸感あふれるイベントの熱気を感じてほしい。

ラブロケはイッツコムチャンネル11で毎週水曜よる10時ほか放送中。神奈川県内の一部ケーブル局でも放送されている。また、J SPORTSオンデマンドや、NECレッドロケッツ川崎公式YouTubeチャンネルでも順次配信されるため、全国のファンが視聴可能だ。

■ We love ROCKETS！ 6月放送情報

番組名： We love ROCKETS！（ラブロケ）

放送日時： 毎週水曜日 22:00～

放送局： イッツコムチャンネル11 ※神奈川県内の一部ケーブル局でも放送

配信： NECレッドロケッツ川崎 公式YouTubeチャンネル／毎月第1水曜日前後にアップ。J SPORTSオンデマンドでも配信