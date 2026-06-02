ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）の時価総額がトヨタ自動車を抜き、日本企業の時価総額首位が２２年半ぶりに交代した。

ＳＢＧは人工知能（ＡＩ）やデータセンター（ＤＣ）に巨額資金を投じる「投資会社」の様相を強めてきたが、直近の株式市場でＡＩ関連への投資マネーが流れ込んだことで、株価が一気に押し上げられた。（奥田樹）

時代にあわせて事業変遷

ＳＢＧは、パソコン向けソフトの販売から、ブロードバンドサービスの運営、ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）をいち早く取り入れた携帯電話など、時代に合わせて事業を変遷させ、発展を遂げてきた。

近年は、生成ＡＩの需要拡大を見据えた投資への集中を強め、変貌（へんぼう）を遂げている。２０１６年に約３・３兆円で英半導体設計会社アームを買収。２４年９月には対話型ＡＩ「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩに出資した。

オープンＡＩは３月時点で、上場企業の時価総額に相当する企業評価額が８５２０億ドル（約１３５兆円）と見積もられた。ＳＢＧは約１１％出資している（２５年１２月時点）。オープンＡＩの株式上場計画が報じられるとＳＢＧの株価も一段と上昇した。

また、オープンＡＩなどと共同で進める米国内での総額５０００億ドル規模のＡＩインフラ投資計画「スターゲート」も好感されている。

ＳＢＧ株は１日、前週末比１４％高い８５４１円で取引を終えた。昨年末の大納会の終値（４４００円）と比べ、２倍近い水準に跳ね上がっている。

パリに滞在中のＳＢＧの孫正義会長兼社長は１日、時価総額首位を受けて「ＡＩ革命は始まったばかりだ。気を引き締めて頑張らないといけない」と記者団に語った。

バブル期トップはＮＴＴ、トヨタは２００３年１２月から首位

時価総額上位の企業は時代とともに移り変わってきた。バブル期の１９８７年５月にはＮＴＴが当時の世界最大となる時価総額４８・６兆円を記録。銀行など金融機関も長年、上位に入ってきた。

トヨタ自動車は世界販売台数の拡大が続く中、２００３年１２月に時価総額が国内首位となり、そこから首位を守ってきた。リーマン・ショックによる世界的な販売減少や、米国市場での大規模リコールなどの逆風を受ける場面もあったが、生産性の向上と、サプライチェーン（部品供給網）の強靱（きょうじん）化で危機を乗り越えてきた。

時価総額トップ企業の交代は、産業構造の転換を予測する投資家の思惑を反映している。岩井コスモ証券の嶋田和昭氏は「市場は『生成ＡＩ一色』の様相。当面、半導体の製造装置や部材、材料まで、半導体が株式市場をけん引する流れが続きそうだ」との見方を示す。

エヌビディアの時価、８００兆円超

米国では、半導体大手エヌビディアの時価総額は５兆ドル（約８００兆円）を超え、グーグルの親会社アルファベットとアップルも４兆ドル台半ばに達している。

ＳＢＧの約３・３倍に当たる「時価総額１兆ドル」を超える米企業は、エヌビディアなどを含めて１０社以上ある。