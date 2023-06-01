嵐活動終了後“櫻井翔”としての展望とは「嵐を目指します」に込められた思い
【モデルプレス＝2026/06/02】5月31日、東京ドームで開催された嵐のラストライブを終えた櫻井翔が6月1日、日本テレビ系「news zero」（23時00分〜）に生出演。嵐としての活動を終了した先に目指す展望を語った。
【写真】嵐ファン感動 話題の「news zero」の投稿
“櫻井翔”としての今後の展望を尋ねられ「嵐でできることの可能性は本当に大きかったので、これから自分が何ができるかっていうのはちょっと分からないところもあります。ただ、いただいたお話を精一杯努めたいと思っています」と率直な現在の心境を吐露していた。
さらに、今回のツアーを通して嵐の活動が多くの人の支えになったり、笑顔に繋がっていたりしたことを実感したと話し「これから嵐みたいにというのは難しいですけど、嵐の背中を追うような感覚で『笑顔もらっています』とか『支えです』と言っていただけるような活動をしていきたいなと思っています。嵐を目指します」と断言した。藤井貴彦アナウンサーがこの言葉を受けて「嵐を終えて、嵐を目指す」とまとめると、櫻井は照れくさそうに笑った。
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した5人は2026年のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】嵐ファン感動 話題の「news zero」の投稿
◆櫻井翔、今後の目標は「嵐を目指す」
“櫻井翔”としての今後の展望を尋ねられ「嵐でできることの可能性は本当に大きかったので、これから自分が何ができるかっていうのはちょっと分からないところもあります。ただ、いただいたお話を精一杯努めたいと思っています」と率直な現在の心境を吐露していた。
◆嵐、ラストライブ開催
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した5人は2026年のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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