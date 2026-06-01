株式会社ローソンは１日、岡山空港ゴルフコースのクラブハウス内でゴルフ場初出店となる「ローソン岡山空港ゴルフコース店」をオープンした。ツアー１勝の人気女子プロゴルファー・藤田光里（３１）、株式会社ローソンの田中勇理事執行役員、吉備ゴルフクラブ株式会社の松尾武朗代表取締役社長が出席して、昼にオープニングセレモニーが行われた。

岡山空港ゴルフコースのクラブハウス内１階にありゴルフ用品に加え、おにぎりやパン、デザート、飲料、ホットスナックなどの飲食品も取り扱う。７時〜１７時３０分までの営業（ゴルフ場定休日は休業）でプレーの前後だけでなく、ラウンド中も急な買い物も可能。ゴルフ場の４分の１の売り場ではボールやティー、グローブなども取りそろえている。ローソンは病院や駅ナカなど独自の機能を持つ施設への出店を進めてきた。ゴルフ場への出店は今回が初の試みとなる。

岡山空港ゴルフコースは、岡山桃太郎空港から車で５分という立地で、初心者からシニアまで幅広いゴルファーがプレー。若年層も利用しやすい環境作りを進めており、２０２８年を目標にリブランディングを推進している。

藤田光里は「コンビニに行くのにゴルフ場に行く道中で探し回ったり、山の中だと中々コンビニはなかったりするので、ゴルフ場の中にコンビニがあるのは新しくて、私の家の近くにもあったらいいのにな、と思います。日焼け止めを忘れた時も買えるのは便利ですよね。ゴルフ場に行く際に朝コーヒーや朝ごはんなど買う物は決まっているので、それがゴルフ場で買えるのはすごく大きいです。私は鶏肉や唐揚げが苦手なんですけど、唯一『からあげクン』だけ食べられるので試合前もローソンさんに寄ったら買っています」とコメントした。

株式会社ローソンの田中勇理事執行役員は「本日オープンするこのローソンは我々にとっても大きな大きなチャレンジの一歩となります。ローソンの店舗を指導するスーパーバイザー５０名に今度ローソンをゴルフ場にオープンするということで意見を集めました。その結晶が本日このお店になっています。ゴルファーの皆様により楽しくゴルフをしていただける、特に岡山県にお住いのゴルファーの方が楽しく笑顔で元気にゴルフをしていただける、そんなお店にしていきたいと思っております」とのコメントを寄せた。