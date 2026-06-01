ABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」に出演していた前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が5月31日、YouTube生配信内で、自身の幸せについて語る一幕があった。

前段で、今の自分が幸せだと熱弁。充足している自分に対し「僕、人生何やったらいいんだろうって。一応あるんですよ」と切り出し「あと80年生きたい」などと例に出した。

そして「どうしてもっていうと唯一、1個かな、親の葬式をするっていう。要は親より先に死なないっていう。親の葬式は僕がきちんとあげたい。それぐらいかな。それまでは死ねないなっていうのはあるんですけど」と力説した。

続けて「政治的なね、ありますよ、これはやってみたいって。でも、やってみたい、なんですよ。僕自身はやってもやらんでも、僕の心に影響がないような気がする。こういうこと言うと怒られるのかな？」と投げかけた。

さらに「だって困らないですもん、僕正直。東京がどうなろうと、日本がどうなろうと。申し訳ないですけど。こうやったらいいのになっていう勝手な老婆心が原動力になってるぐらいなんで」と主張した。

石丸氏は24年7月の都知事選に出馬し、現職の小池百合子氏に次ぐ166万票を集めて次点となっている。25年1月には地域政党「再生の道」を立ち上げるも、同年6月の都議選、7月の参院選で計52人の立候補者が落選。9月に代表の座を退いた。