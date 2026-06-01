気象庁によりますと、台風第６号は、１日午前１０時には那覇市の南にあって、１時間に約１５キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９７５hPa、中心付近の最大風速は３０ｍ、最大瞬間風速は４５ｍで中心の東側１８５キロ以内と西側１５０キロ以内では風速２５ｍ以上の暴風となっているということです。

【画像で見る】１日（月）～４日（木）の雨と風のシミュレーション

台風は、１日は沖縄の南を北上し、沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、進路を次第に東よりに変え、３日にかけて本州の南岸を東よりへ進み、暴風域を伴ったまま西日本～東日本に接近するおそれがあるということです。

大阪府 3日午前中に最接近か 雨が多いのは2日の予報

気象庁によりますと、台風第６号は３日午前中に大阪府に接近する見込みだということです。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が不安定となる可能性があります。気象庁は低い土地の浸水や河川の増水、強風、高波に十分注意するよう呼びかけています。

［雨の予想］

１日午前６時～２日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

大阪府 ２０ミリ

２日午前６時～３日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

大阪府 １００ミリ

３日午前６時～４日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

大阪府 ５０ミリ



［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

陸上 １２ｍ（２５ｍ）

海上 １５ｍ（２５ｍ）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

陸上 １５ｍ（３０ｍ）

海上 ２０ｍ（３０ｍ）



［波の予想］

２日に予想される波の高さ

大阪府 １．５ｍ

３日に予想される波の高さ

大阪府 ２．５ｍ

兵庫 最接近は3日か 南部は低い土地の浸水などに注意

気象庁によりますと、台風第６号は３日午前中に兵庫県に接近する見込みだということです。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が不安定となる可能性があります。また、南部では、３日午前中は低い土地の浸水や河川の増水、強風、うねりを伴った高波に十分注意するよう呼びかけられています。

［雨の予想］

１日午前６時～２日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 ２０ミリ

南部 ３０ミリ

２日午前６時から３日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 ８０ミリ

南部 １００ミリ

３日午前６時から４日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 ３０ミリ

南部 ５０ミリ



［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部陸上 １０ｍ（２０ｍ）

北部海上 １５ｍ（２５ｍ）

南部陸上 １５ｍ（３０ｍ）

南部海上 １８ｍ（３０ｍ）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部陸上 １２ｍ（２５ｍ）

北部海上 １５ｍ（２５ｍ）

南部陸上 １７ｍ（３０ｍ）

南部海上 ２０ｍ（３０ｍ）



［波の予想］

２日に予想される波の高さ

北部 ２ｍ

南部 ２ｍ

淡路島南部 ２．５ｍ うねりを伴う

３日に予想される波の高さ

北部 ２ｍ

南部 ２．５ｍ

淡路島南部 ３ｍ うねりを伴う

京都南部 ３日午前中最接近か 最大風速１８ｍ予想も…

気象庁によりますと、台風第６号は３日午前中に京都府に接近する見込みだということです。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が不安定となる可能性があります。また南部では、３日午前中は低い土地の浸水や河川の増水、強風に十分注意するよう呼びかけられています。

［雨の予想］

１日午前６時～２日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 ３０ミリ

南部 ３０ミリ

２日午前６時～３日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 ８０ミリ

南部 １００ミリ

３日午前６時～４日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 ３０ミリ

南部 ５０ミリ



［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部陸上 １２ｍ（２５ｍ）

北部海上 １５ｍ（２５ｍ）

南部陸上 １２ｍ（２５ｍ）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部陸上 １２ｍ（２５ｍ）

北部海上 １５ｍ（２５ｍ）

南部陸上 １８ｍ（３０ｍ）

和歌山 2日～3日にかけて大雨などに注意…南部で3００ミリ予報も

気象庁によりますと、台風第６号は、３日午前中に和歌山県に接近する見込みだということです。和歌山県では、２日夜遅くから３日にかけてうねりを伴った高波に厳重に警戒し、３日は暴風に、また、２日夜から３日にかけて低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけられています。

［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部陸上 １５ｍ（３０ｍ）

北部海上 １８ｍ（３０ｍ）

南部陸上 １８ｍ（３０ｍ）

南部海上 ２３ｍ（３５ｍ）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部陸上 ２０ｍ（３５ｍ）

北部海上 ２５ｍ（３５ｍ）

南部陸上 ２５ｍ（３５ｍ）

南部海上 ３０ｍ（４５ｍ）



［波の予想］

２日に予想される波の高さ

北部 ４ｍ （うねりを伴う）

南部 ６ｍ （うねりを伴う）

３日に予想される波の高さ

北部 ５ｍ （うねりを伴う）

南部 ９ｍ （うねりを伴う）



［雨の予想］

２日に予想される１時間降水量（多い所）

北部 ４０ミリ

南部 ７０ミリ

１日午前６時～２日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 ２０ミリ

南部 ３０ミリ

２日午前６時～３日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 １５０ミリ

南部 ３００ミリ

３日午前６時～４日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 ５０ミリ

南部 ５０ミリ

奈良 2日～3日にかけて大雨などに注意…南部で3００ミリ予報も

気象庁によりますと、台風第６号は、３日午前中に奈良県に接近する見込みだということです。また、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が非常に不安定になる可能性があります。気象庁は、奈良県で３日、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、強風、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。

［雨の予想］

２日に予想される１時間降水量は多い所で、

北部 ３０ミリ

南部 ５０ミリ

１日６時～２日６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 ２０ミリ

南部 ３０ミリ

２日６時～３日６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 １５０ミリ

南部 ３００ミリ

３日６時～４日６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 ５０ミリ

南部 ５０ミリ



［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部 １２ｍ（２５ｍ）

南部 １２ｍ（２５ｍ）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部 １８ｍ（３０ｍ）

南部 １８ｍ（３０ｍ）

徳島 ２日夜から３日午前中に猛烈な雨・・・

気象庁によりますと、台風第６号は、暴風域を伴って２日夜遅くから３日午前中にかけて徳島県に接近する見込みだということです。南部では２日夜遅くから３日午前中にかけて、うねりを伴った高波に警戒が呼びかけられています。また、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、強風に十分注意してください。

［雨の予想］

２日夜のはじめ頃から３日午前中にかけて局地的に雷を伴った猛烈な雨が降る見込みです。

２日に予想される１時間降水量（多い所）

北部 ５０ミリ

南部 ８０ミリ

１日午前６時～２日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 ５０ミリ

南部 ６０ミリ

２日午前６時～３日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

北部 ２００ミリ

南部 ３００ミリ



［風の予想］

２日夜のはじめ頃から３日午前中にかけて、海上を中心に非常に強い風が吹く見込みです。

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部陸上 １５ｍ（３０ｍ）

北部海上 ２０ｍ（３０ｍ）

南部陸上 １８ｍ（３０ｍ）

南部海上 ２３ｍ（３５ｍ）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北部陸上 １５ｍ（３０ｍ）

北部海上 ２０ｍ（３０ｍ）

南部陸上 １８ｍ（３０ｍ）

南部海上 ２３ｍ（３５ｍ）



［波の予想］

２日夜遅くから３日午前中にかけて、南部ではうねりを伴い大しけとなる見込みです。

２日に予想される波の高さ

北部 ３ｍ （うねりを伴う）

南部 ６ｍ （うねりを伴う）

３日に予想される波の高さ

北部 ４ｍ （うねりを伴う）

南部 ６ｍ （うねりを伴う）

九州では2日夕方から 新設の『レベル４高潮危険警報』の可能性も

九州北部地方では２日夕方から非常に強い風が吹き、暴風やうねりを伴った大しけとなるおそれがあるということです。また、台風本体や台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となり、大雨となるおそれがあります。

台風の進路や、満潮と重なるなど接近する時間帯次第では、レベル４高潮危険警報となるおそれもあります。



［雨の予想］

２日に予想される１時間降水量（多い所）

大分県 ５０ミリ

２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

大分県 ２００ミリ



［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

豊後水道 ２５メートル（３５メートル）

瀬戸内海 ２０メートル（３０メートル）



［波の予想］

２日に予想される波の高さ

豊後水道 ６メートル （うねりを伴う）

瀬戸内海 ３メートル

【画像で見る】１日（月）～４日（木）の雨と風のシミュレーション