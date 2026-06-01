インスタグラムで報告

サッカー日本代表は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦し、小川航基の決勝点で1-0で勝利した。本大会前最後の実戦。国立競技場で観戦したサッカー通で知られる元アイドルの着こなしに反響が寄せられた。

満員の国立競技場。客席からピッチに熱い視線を送っていたのは元日向坂46のメンバーで俳優の影山優佳だった。サッカー通・ガチファンとして知られ、豊富な知識と鋭い分析力で多くのサッカーファンや関係者を驚かせてきた“サッカーマニア”だ。

試合後にインスタグラムで観戦を報告。客席やスタジアム外で自身を撮った写真を複数公開した。着用していたユニホームは1990年代初期に日本代表が使用していたデザイン。復刻版と見られ、懐かしの1着だった。

最新のデザインではアウェーユニホームが爆売れ状態。普段着にも違和感なく溶け込むデザイン性が男女問わず好まれている中で、ファンからはサッカー通らしいユニホームの選択に好感の声が寄せられていた。

「その代表ユニをチョイスするとこセンスある！」

「ユニの選択の良さ」

「敢えての93年ユニ！」

「ユニフォーム似合ってる！」

「ユニが90年代！（笑）」

「あえての94年ユニフォームなのは森保監督リスペクトからですか？」

「このレトロなドーハ組のユニフォームを着てるのが嬉しすぎる」

今後、代表チームは6月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発。8日にベースキャンプ地の米ナッシュビルに移動する。北中米W杯は11日に開幕。日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）