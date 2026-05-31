¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Ûµð¿Í¤Ë´°Éõ¾¡Íø¡¡ÀèÈ¯¡¦ËÌ»³ÏË´ð¤¬Í×½êÄù¤á6²óÌµ¼ºÅÀ¡¡ËüÇÈÃæÀµ¤Ï141m¤ÎÆÃÂçÃÆ
¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï ÆüËÜ¥Ï¥à-µð¿Í(31Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO)
ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ïµð¿Í¤Ë´°Éõ¾¡Íø¡£Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤ÏËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¡£Á°²ó24Æü¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï4²ó6¼ºÅÀ¤È¶ì¤·¤ó¤À±¦ÏÓ¤¬¡¢º£µ¨¸òÎ®Àï½éÅÐÈÄ¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë0¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£À©µå¤Ë¶ì¤·¤ßËè²ó¤Î¤è¤¦¤ËÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢Í×½ê¤òÄù¤á¤Æ6²ó¤ò3Èï°ÂÂÇ¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢5Í¿»Í»àµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇÀþ¤Ï3²ó¡¢µð¿ÍÀèÈ¯¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¤ËÂÐ¤·2¥¢¥¦¥È¤«¤éÏ¢ÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ÎËüÇÈÃæÀµÁª¼ê¤¬ÆÃÂç¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÁÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥óÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡¢¶Ã¤¬¤¯¤Î141¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7²ó¤«¤é¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î·ÑÅê¤Çµð¿ÍÂÇÀþ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÉõ¤¸¹þ¤á¡¢4Åê¼ê¤Î´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç¾¡Íø¡£ËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£