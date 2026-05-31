「誰かわからなかった〜」阿佐ヶ谷姉妹・渡辺江里子が公開した美容院での写真に反響「貴重なオフショット〜」
お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子が31日までに、自身のXを更新。美容院での写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「誰かわからなかった〜」阿佐ヶ谷姉妹・渡辺江里子が公開した美容院での写真
渡辺は30日、「おはようございます。土曜朝の定期告知失礼いたします。 まもなく午前9時から文化放送『阿佐ヶ谷姉妹 朝からハモれば』です。 写真は先日久々に行きつけの美容室にて横並びでカットと髪染めをお願いした姉妹」と投稿した。
写真では美容室でコンビで2人が座っているショットを公開。この写真にコメント欄では「誰かわからなかった〜」「貴重なオフショット〜」などの反響が寄せられている。
【写真】「誰かわからなかった〜」阿佐ヶ谷姉妹・渡辺江里子が公開した美容院での写真
渡辺は30日、「おはようございます。土曜朝の定期告知失礼いたします。 まもなく午前9時から文化放送『阿佐ヶ谷姉妹 朝からハモれば』です。 写真は先日久々に行きつけの美容室にて横並びでカットと髪染めをお願いした姉妹」と投稿した。
写真では美容室でコンビで2人が座っているショットを公開。この写真にコメント欄では「誰かわからなかった〜」「貴重なオフショット〜」などの反響が寄せられている。