広岡達朗氏は、監督に必要なのは采配の巧拙だけではないと言う。部下が本気で動くかどうかは、リーダーがどこまで責任を引き受けるかで決まる。（ダイヤモンド・ライフ編集部）

前回記事《名将・広岡達朗が見抜いた「絶対に伸びない人」と「グンと伸びる人」の決定的な違い》はこちらからご覧ください。

――今のプロ野球を見ていると、監督のマネジメントや采配に疑問を感じることも多いですか。

指導者は、できない人間をできるようにするためにいるんです。

だから「君はこうしなさい」「こう直しなさい」と言わなければいけない。ところが今は、選手に遠慮しすぎているように見えることがある。会社組織でも同じだと聞いています。

打順でも守備でも、毎日のようにコロコロ変えればいいというものではありません。中心選手なら、中心選手としての責任を負わせる。調子が悪いからすぐ下位に下げるのではなく、「ここを任せる」と言い切ることも必要です。

投手起用も同じです。早めに替えることがすべて正しいわけではない。キャンプで何のために体を作るのか、先発に何を求めるのか。役割を明確にしたうえで、選手を鍛えなければいけません。

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