12星座別！2026年6月1日〜6月30日の金運アップ方法【牡羊座〜乙女座】
お金の使い方や貯蓄、投資の仕方をチェックし直したいタイミング2026年6月は、太陽がほぼ双子座を運行し、牡羊座にいる土星と調和した角度を形成します。知恵や情報の力を借りて、野心ともいえるような願望をかなえることができるでしょう。突然、飛び込んできたニュースに注目すると成功率がアップするはず。また、常識からはかけ離れた考え方や方法も思いがけない成果を呼びそうです。もう一度お金の使い方や貯蓄、投資の仕方をチェックし直してください。
ここでは2026年6月の牡羊座〜乙女座の金運についてお伝えします。
牡羊座6月の牡羊座の運気は好調路線。うれしい情報をガッチリとつかめるでしょう。普段から情報収集のためのアンテナを張り巡らし、積極的に新しい知識や知恵を集めるようにしてください。単に集めるだけでなく、それを周囲に伝えれば生きた情報になるはず。
ただし衝動買いで大きなお金を使ってしまいそうな気配があるのが気掛かり。欲しいから、お金があるから、と手を出すのは考えもの。しばし立ち止まって考える冷静さを持ちましょう。
ラッキーアイテム：小物入れ
牡牛座6月の牡牛座の運気はパワフル。有り余るほどのエネルギーが心に満ち、未来に向けて足を踏み出すことになるでしょう。力の使い方さえ間違えなければ、無理かもと思っていたような大きなことも成し遂げられそう。迷わず前進してください。ただし自分のペースを守ることが大事。
また本気で金銭管理に乗り出すチャンス期です。まずは資産の総ざらいを。忘れていた口座、隠し貯金なども忘れずにカウントし、より有利な貯蓄法を探して。
ラッキーアイテム：室内履き
双子座6月の双子座は絶好調。ポジティブな心を持てるうえ、運気も全力で味方してくれます。自分の存在や発想に自信を持ってください。思いついたことは必ずメモし、いざというときに生かせる準備を。一躍「デキる人」になるでしょうし、想像以上の幸運を手にできるはずです。
マネー面も好調で、インターネットからの情報、本から得た知恵などを生かして上手に金銭管理できる暗示。積極的に情報を取りに行くことが、さらなる金運アップのカギ。
ラッキーアイテム：フィットネスウエア
蟹座6月の蟹座の運気は低迷気味。とはいえ感性がキラキラと輝きを増しています。直感的にピンときたことに間違いはなさそう。迷わずトライを。直感通りの成果がありそうだし、なにより楽しいひと月を送れるはずです。
マネー面は6月前半に注意。自己投資には気を付けて。思わぬ大金を使ってしまいそうです。本当に役立つ支出なのか、ムダ金になるのか、よくよく考える必要があるでしょう。後半になると金運は安定化。使うならこの時期に。
ラッキーアイテム：イヤホン
獅子座6月の獅子座の運気は順調に流れていきます。冷静な判断力を持つことができ、理性的に振る舞えるでしょう。「感覚的にキャッチしたものを頭脳を使って解き明かす」といったイメージです。友人と共有すれば新しい世界が展開するかも。
とはいえ金銭面には冷静さが欠ける様子。後悔を招く買い物が続いてしまいそうな気配があります。オモチャみたいなアクセサリー、肌に合わない化粧品、スナック菓子……。理性で買い物欲を抑えなくては。
ラッキーアイテム：卓上ファン
乙女座6月の乙女座は不振運。周囲から厳しい視線を投げ掛けられて息苦しい思いをしそうです。負けずに毅然（きぜん）とした態度を貫いて、逆風を跳ね返す気概を持ってください。苦しいからと人に迎合すると自分を傷めつけることになります。
その一方、金銭管理がだらしなくなりがちな点には要注意。毎日、総額いくら使ったかをチェックする習慣を身につけたいもの。そして不要な出費はなかったかをチェック。それだけで倹約精神が育っていくはずです。
ラッキーアイテム：籐のバスケット
教えてくれたのは……太陽と月の魔女
太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。監修サイト「ウィッチサイン占星術」。ブログ「太陽と月の魔女」で情報発信中
(文:あるじゃん 編集部)