G大阪vs東京V スタメン発表
[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(9-10位決定戦)第1戦](パナスタ)
※16:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 4 中谷進之介
DF 19 池谷銀姿郎
DF 21 初瀬亮
DF 67 佐々木翔悟
MF 23 デニス・ヒュメット
MF 27 美藤倫
MF 32 吉原優輝
MF 38 名和田我空
MF 97 ウェルトン
FW 42 南野遥海
控え
GK 22 一森純
DF 5 三浦弦太
DF 47 中野伸哉
MF 10 倉田秋
MF 36 山本天翔
MF 44 奥抜侃志
FW 17 山下諒也
FW 35 當野泰生
FW 40 唐山翔自
監督
イェンス・ヴィッシング
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 4 林尚輝
DF 5 井上竜太
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 10 森田晃樹
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 23 深澤大輝
MF 24 仲山獅恩
FW 9 染野唯月
控え
GK 1 マテウス
DF 6 宮原和也
DF 35 田邉秀斗
MF 8 齋藤功佑
MF 17 稲見哲行
MF 40 新井悠太
FW 25 熊取谷一星
FW 27 白井亮丞
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
※16:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 4 中谷進之介
DF 19 池谷銀姿郎
DF 21 初瀬亮
DF 67 佐々木翔悟
MF 23 デニス・ヒュメット
MF 27 美藤倫
MF 32 吉原優輝
MF 38 名和田我空
MF 97 ウェルトン
FW 42 南野遥海
控え
GK 22 一森純
DF 47 中野伸哉
MF 10 倉田秋
MF 36 山本天翔
MF 44 奥抜侃志
FW 17 山下諒也
FW 35 當野泰生
FW 40 唐山翔自
監督
イェンス・ヴィッシング
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 4 林尚輝
DF 5 井上竜太
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 10 森田晃樹
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 23 深澤大輝
MF 24 仲山獅恩
FW 9 染野唯月
控え
GK 1 マテウス
DF 6 宮原和也
DF 35 田邉秀斗
MF 8 齋藤功佑
MF 17 稲見哲行
MF 40 新井悠太
FW 25 熊取谷一星
FW 27 白井亮丞
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩