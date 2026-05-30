「ドジャース４−２フィリーズ」（２９日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が６年連続８度目の２桁本塁打到達となる１０号ソロを含む３安打の固め打ち。打率も・２７９へ上昇し、ＯＰＳも９点台を回復した中、「素晴らしいチーム相手に初戦をとれたのは大きい」と語った。

三回の第２打席で低めの変化球をきれいに捉え、弾丸ライナーで右翼フェンスを越えていった大谷の１０号弾。「フレディから始まって、連打が厳しい投手だと思うんですけど運良く入ってくれた。ちょっと（バットの）先だったので入るかなと思ったんですが、入ってよかった」と言う。

さらに五回の第３打席では粘って粘って８球目を中前へ。八回の第４打席でも１５３キロのシンカーを中前にはじき返し、１０試合ぶり４度目の３安打固め打ちだ。明らかに状態を上げてきた中、「いい感じで打てていると思うので、角度がつけば長打が出るかなと思います」と手応えを口にする。

チームはこれで６連勝。その要因を問われた大谷は「打線もそうですし、ブルペンが安定しているのがチームの大きな力になっている。先発陣もそうですけど、ブルペンが安定しているのが心強いなと思って見ています」と要因を語っていた。