明日31日は「ブルームーン」で「マイクロムーン」 北海道〜九州で見られるチャンス
明日31日17時45分に満月を迎えます。今月2回目の満月で、2回目の満月は「ブルームーン」とも呼ばれます。さらに、今回の満月は「マイクロムーン(月が地球から遠い位置にあるタイミングで起こる満月のこと)」でもあります。明日31日の夜は北海道から九州にかけて広く晴れて、満月を見られる所が多くなりそうです。
明日31日は「ブルームーン」で「マイクロムーン」
今月は満月が2回あります。1回目は2日2時23分でした。2回目は明日31日17時45分に満月を迎えます。ひと月に満月が2回ある場合、2回目の満月を「ブルームーン」と呼ぶことがあります。実際に月が青く見えるわけではありませんが、そんな名前を思い浮かべながら、満月を眺めるのもよさそうです。
なお、明日31日の月の出は札幌で19時28分、東京で19時6分、大阪で19時20分、福岡で19時37分です。
明日31日夜の天気は?
明日31日の夜は北海道から九州にかけて広い範囲で晴れて、満月を見られる所が多くなりそうです。是非、夜空を眺めてみてください。沖縄は雲に覆われて、星空を見るにはあいにくの天気となりそうです。