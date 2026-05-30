明日31日17時45分に満月を迎えます。今月2回目の満月で、2回目の満月は「ブルームーン」とも呼ばれます。さらに、今回の満月は「マイクロムーン(月が地球から遠い位置にあるタイミングで起こる満月のこと)」でもあります。明日31日の夜は北海道から九州にかけて広く晴れて、満月を見られる所が多くなりそうです。

明日31日は「ブルームーン」で「マイクロムーン」

今月は満月が2回あります。1回目は2日2時23分でした。2回目は明日31日17時45分に満月を迎えます。ひと月に満月が2回ある場合、2回目の満月を「ブルームーン」と呼ぶことがあります。実際に月が青く見えるわけではありませんが、そんな名前を思い浮かべながら、満月を眺めるのもよさそうです。





今回の満月は、「ブルームーン」であるだけでなく、「マイクロムーン(月が地球から遠い位置にあるタイミングで起こる満月のこと)」でもあります。明日31日の満月のときの地心距離(地球の中心と月の中心の間の距離)は約40万6000キロメートル、月の視直径(天体の見かけの大きさ)は約29分25秒角です。一方で、2026年に最も地球に近い位置で起こる満月は12月24日で、この時の地球からの地心距離は約35万7000キロメートル、月の視直径は約33分29秒角です。明日31日の満月は、12月24日の満月に比べて視直径が約12パーセント小さく、面積は約23パーセント少なくなります。実際の夜空に月を2つ並べて比較することはできないため、夜空の月を眺めただけで大きさや明るさの違いに気づくのは難しいですが、いつもの満月より控えめな感じがするかもしれません。なお、明日31日の月の出は札幌で19時28分、東京で19時6分、大阪で19時20分、福岡で19時37分です。

明日31日夜の天気は?

明日31日の夜は北海道から九州にかけて広い範囲で晴れて、満月を見られる所が多くなりそうです。是非、夜空を眺めてみてください。沖縄は雲に覆われて、星空を見るにはあいにくの天気となりそうです。