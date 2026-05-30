ボール遊び中に撮られたコーギーの奇跡の1枚が、SNSで話題となっている。

【映像】奇跡の瞬間（実際の映像）

とある住宅街で撮影された写真。写っているのは空中に浮かぶ謎の物体…未確認生物なのか。その正体はコーギーのちゅらちゃん（11歳）。ボール遊びの最中に撮られた奇跡の1枚。帰宅してから写真を整理していた飼い主（@hitomi_alice）は、写っていた見慣れぬものに「なにこれ！」と驚いたんだそう。ボールを抱えたちゅらちゃん自身がまるで弾むボールのようだ。

普段は穏やかなちゅらちゃんは、とにかく食べることが大好き。お友達にも「食べ物を前にすると犬が変わる」と言われるほどなんだとか。 そして次に好きなのがボール遊び。広い場所を見つけるとすぐにボール遊びをせがむそうだ。

ボール遊びが好きすぎてついに自分もボールになってしまったちゅらちゃん。驚きの身体能力に飼い主は感心しながらも、「11歳なのでムリはしないで…」と思ってしまったんだそうだ。

投稿を見た人からは「ボール遊びと言うか、ボールになってる！」「山梨県みたいな形w」「絵に描いたようなコギケツボニュレェ」「可愛いおちりが強調されてるw」「AIかと思った！」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）