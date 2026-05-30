バズりすぎて売り場から消えた！「もう定規は使わない！」拍手喝采の100均アイデア商品

紙をまっすぐ切りたいとき、カッターだとズレないように気を使うし、机を広く使わないと切りにくい場面もありますよね。セリアには紙を折ってなぞるだけで簡単にカットできる、コンパクトな文具があります。スーッとすべらせるだけでまっすぐ切れるから、プリント整理や切り抜き作業をよくする人にもオススメです。

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商品情報

商品名：プリントカッター

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅2.5×奥行き1×高さ9cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4545244686024

あの人気文具にそっくり！見つけたら即確保がおすすめ！セリアの『プリントカッター』

紙をまっすぐ切りたいとき、はさみよりもカッターのほうが便利なこともありますよね。ただ、ちょっと切るだけなのに、カッターと定規、下敷きなどを一緒に準備するのがちょっと面倒なことも。

机の上もそれなりに場所を取るし、ズレないように押さえながら切るのも意外と気を使います。

そこでおすすめしたいのが、セリアの「プリントカッター」。このアイテム、文具・事務用品メーカーのソニックから販売されている「オレパ withはさみ」によく似ています。

「オレパ withはさみ」は、「文房具屋さん大賞2025」を受賞した人気商品。セリア版にははさみ機能こそ付いていませんが、紙をカットする用途にしっかり特化しています。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、文具売り場に置かれていました。見た目はかなりコンパクトで、ペンケースに入れて持ち歩きしやすいサイズ感です。

本家に劣らず、セリアの「プリントカッター」もかなりの人気商品で、売り場を探しても見つからないことも。見つけたら即確保がおすすめです！

スーッとすべらせるだけできれいに切れる！ちょい切り作業がかなりラク！

使い方は簡単。まず、切りたいラインで紙を折ります。次に、折った部分へカッターの刃を上から差し込み、そのまま紙とカッターを平行にしながら、下へスーッとすべらせるだけ。

折り目に沿って動かすだけで、まっすぐきれいに切れます。定規をあてて位置を調整したり、刃がズレないように押さえたりする必要がなく、感覚的に扱いやすいです。

刃が外に飛び出していないので安全に使いやすいのもポイント。普通のカッターのように机を傷つける心配もありません。

きれいに切るなら、コピー用紙や薄めの紙を1枚ずつがおすすめ。まとめて重ねて切ったり、厚紙のカットには向かない印象です。のりやテープが付着した紙も避けたほうが安心です。

今回は、セリアの『プリントカッター』をご紹介しました。紙を折ってすべらせるだけで切れるので、カット作業がかなり手軽になります。

コンパクトなので、ポーチや小さめのケースにも収納しやすいです。サッと取り出して、その場でシュッと切れるのが便利。わざわざ作業スペースを広げなくても使えるのが助かります。

プリント整理や雑誌の切り抜きにも便利なので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。