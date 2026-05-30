バズりすぎて売り場から消えた！「もう定規は使わない！」拍手喝采の100均アイデア商品
商品情報
商品名：プリントカッター
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：幅2.5×奥行き1×高さ9cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4545244686024
あの人気文具にそっくり！見つけたら即確保がおすすめ！セリアの『プリントカッター』
紙をまっすぐ切りたいとき、はさみよりもカッターのほうが便利なこともありますよね。ただ、ちょっと切るだけなのに、カッターと定規、下敷きなどを一緒に準備するのがちょっと面倒なことも。
机の上もそれなりに場所を取るし、ズレないように押さえながら切るのも意外と気を使います。
そこでおすすめしたいのが、セリアの「プリントカッター」。このアイテム、文具・事務用品メーカーのソニックから販売されている「オレパ withはさみ」によく似ています。
「オレパ withはさみ」は、「文房具屋さん大賞2025」を受賞した人気商品。セリア版にははさみ機能こそ付いていませんが、紙をカットする用途にしっかり特化しています。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、文具売り場に置かれていました。見た目はかなりコンパクトで、ペンケースに入れて持ち歩きしやすいサイズ感です。
本家に劣らず、セリアの「プリントカッター」もかなりの人気商品で、売り場を探しても見つからないことも。見つけたら即確保がおすすめです！
スーッとすべらせるだけできれいに切れる！ちょい切り作業がかなりラク！
使い方は簡単。まず、切りたいラインで紙を折ります。次に、折った部分へカッターの刃を上から差し込み、そのまま紙とカッターを平行にしながら、下へスーッとすべらせるだけ。
折り目に沿って動かすだけで、まっすぐきれいに切れます。定規をあてて位置を調整したり、刃がズレないように押さえたりする必要がなく、感覚的に扱いやすいです。
刃が外に飛び出していないので安全に使いやすいのもポイント。普通のカッターのように机を傷つける心配もありません。
きれいに切るなら、コピー用紙や薄めの紙を1枚ずつがおすすめ。まとめて重ねて切ったり、厚紙のカットには向かない印象です。のりやテープが付着した紙も避けたほうが安心です。
今回は、セリアの『プリントカッター』をご紹介しました。紙を折ってすべらせるだけで切れるので、カット作業がかなり手軽になります。
コンパクトなので、ポーチや小さめのケースにも収納しやすいです。サッと取り出して、その場でシュッと切れるのが便利。わざわざ作業スペースを広げなくても使えるのが助かります。
プリント整理や雑誌の切り抜きにも便利なので、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。