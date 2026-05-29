ロックギタリスト SAKIのソロメジャーデビューアルバム『PLUVIA』のジャケット写真と収録内容が公開された。本作は6月24日にリリースされる。

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SAKIは、Mary's BloodおよびNEMOPHILAのリードギタリストとして活動し、現在はソロギタリスト、Like-an-Angelのメンバーとしても活動。これまで在籍したバンドではLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）や日本武道館でのコンサート、海外の大型フェスティバルへの出演も経験してきた。

公開されたジャケット写真は、ラテン語で『雨』を意味する“PLUVIA”という言葉に呼応し、雨の中でギターと共に湖畔に佇み、花が芽吹く中で未来を見据える姿が描かれたビジュアルとなっている。アルバムに流れる叙情的で内省的な世界観を象徴するアートワークだ。

あわせて、収録される全10曲のタイトルと参加ゲストアーティストも明らかになった。オジー・オズボーンと共にツアーを巡るギタリストとして知られるガス G.が「Flores a Flores」にギターソロで参加。さらにDragonForceでの活動で知られるギタリスト フレデリク・ルクレール、NoGoDなどで活動するベーシスト hibiki、-真天地開闢集団-ジグザグのドラマー 影丸、ドラマーの川口千里、ピアニストの岡直毅も参加している。

初回生産限定デラックス盤に付属するBlu-rayには、MVおよびMVメイキング映像のほか、2025年9月6日に渋谷REXで開催されたライブ『SAKI 1st Tour “Autumn Rain”』の一部映像が収録される。三方背BOX仕様で、カラーフォトブックレットも封入される。

さらに、リリースを記念して6月23日より東京 ディスクユニオン ROCK in TOKYO、大阪 Joshin日本橋店2Fディスクピアにてパネル展や衣装展などの店頭企画が開催。ディスクユニオン ROCK in TOKYOではポップアップストアも併設され、6月27日にはSAKI本人が一日店長を務める『商品＆PLUVIA特製名刺お渡し会』も実施される。また、6月24日のオンラインサイン会を皮切りに、東京、福岡、仙台、大阪でのインストアイベントも予定されている。

また、全国ツアー『SAKI SOLO MAJOR DEBUT TOUR 2026 “PLUVIA”』の開催も決定。7月4日の福岡公演を皮切りに行われる。

（文=リアルサウンド編集部）