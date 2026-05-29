【日本ダービー】皐月賞馬・ロブチェンは530kg…出走馬の調教後の馬体重
5月31日（日）に行われる第93回日本ダービー（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。
1枠1番
ライヒスアドラー
馬体重：524
前走馬体重：510
5月28日（木）に美浦で計量
上原佑紀・美浦
1枠2番
マテンロウゲイル
馬体重：500
前走馬体重：494
5月27日（水）に栗東で計量
野中賢二・栗東
2枠3番
ケントン
馬体重：496
前走馬体重：494
5月27日（水）に美浦で計量
田島俊明・美浦
2枠4番
アルトラムス
馬体重：474
前走馬体重：468
5月27日（水）に栗東で計量
野中賢二・栗東
3枠5番
バステール
馬体重：460
前走馬体重：460
5月27日（水）に栗東で計量
斉藤崇史・栗東
3枠6番
コンジェスタス
馬体重：518
前走馬体重：518
5月28日（木）に栗東で計量
高野友和・栗東
4枠7番
メイショウハチコウ
馬体重：516
前走馬体重：510
5月27日（水）に栗東で計量
牧浦充徳・栗東
4枠8番
ショウナンガルフ
馬体重：488
前走馬体重：480
5月27日（水）に栗東で計量
須貝尚介・栗東
【皐月賞】ロブチェンがまさかの逃げ切りでクラシック初戦V…レコードタイムも樹立近年稀に見る混戦のダービー
5枠9番
アウダーシア
馬体重：500
前走馬体重：500
5月28日（木）に美浦で計量
手塚貴久・美浦
5枠10番
ジャスティンビスタ
馬体重：518
前走馬体重：516
5月28日（木）に栗東で計量
吉岡辰弥・栗東
6枠11番
リアライズシリウス
馬体重：532
前走馬体重：528
5月28日（木）に美浦で計量
手塚貴久・美浦
6枠12番
アスクエジンバラ
馬体重：472
前走馬体重：458
5月28日（木）に栗東で計量
福永祐一・栗東
7枠13番
パントルナイーフ
馬体重：514
前走馬体重：510
5月27日（水）に美浦で計量
木村哲也・美浦
7枠14番
ゴーイントゥスカイ
馬体重：508
前走馬体重：504
5月28日（木）に美浦で計量
上原佑紀・美浦
7枠15番
フォルテアンジェロ
馬体重：458
前走馬体重：450
5月28日（木）に美浦で計量
上原佑紀・美浦
8枠16番
グリーンエナジー
馬体重：482
前走馬体重：490
5月28日（木）に美浦で計量
上原佑紀・美浦
8枠17番
ロブチェン
馬体重：530
前走馬体重：520
5月27日（水）に栗東で計量
杉山晴紀・栗東
8枠18番
エムズビギン
馬体重：512
前走馬体重：508
5月28日（木）に栗東で計量
友道康夫・栗東