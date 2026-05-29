Bリーグ最優秀審判賞は加藤誉樹氏…開幕から10年連続10度目の受賞

5月29日、都内でBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が行われ、最優秀審判賞に加藤誉樹レフェリーが選出された。

愛知県出身で37歳の加藤レフェリーは、2014年にJBAのAA級ライセンス（現S級ライセンス）を取得すると、同年に国際バスケットボール連盟（FIBA）のライセンスも取得。2017年にはJBA公認プロフェッショナルレフェリーとなり、2021年の東京オリンピック、2023年のワールドカップ、2024年のパリオリンピックでも笛を吹いた。

Bリーグ開幕初年度の2016－17シーズンから最優秀審判賞を受賞し、今シーズンで10年連続10度目の受賞。リーグ創設から節目の10シーズン、誰にもその座を譲ることなく受賞を重ねてきた。

なお、加藤レフェリーはFIBAからの招集を受け、CBA（中国）ファイナルを担当するため表彰式を欠席。ビデオメッセージを寄せ、ともに試合を進行する全国のスタッフへの感謝を示したうえで、「この10年間、支えていただいたすべてのみなさんへの感謝を申し上げ、受賞のコメントとさせていただきます。来シーズンもこれまで以上に研鑽を積み精進してまいります。この度は本当にありがとうございました」と、受賞の喜びを語った。

◆▼歴代最優秀審判賞

2016-17 加藤誉樹



2017-18 加藤誉樹



2018-19 加藤誉樹



2019-20 加藤誉樹



2020-21 加藤誉樹



2021-22 加藤誉樹



2022-23 加藤誉樹



2023-24 加藤誉樹



2024-25 加藤誉樹



2025-26 加藤誉樹





【動画】「B.LEAGUE AWARDSHOW 2025-26」ライブ配信映像