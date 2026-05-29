株式会社伊豆シャボテン公園は「伊豆シャボテン動物公園」「伊豆ぐらんぱる公園」ならびにお食事処「ぼら納屋」の営業時間を夏季限定で拡大する。期間は7月4日（土）～7月12日（日）の土日、7月18日（土）～8月31日（月）。ただし、ぼら納屋は後期のみ。

伊豆シャボテン動物公園は営業時間を拡大することで、通常では見られない動物たちの行動が観察できる。同じ市内にある伊豆ぐらんぱる公園は数多くのアトラクションがそろうレジャー施設。夜は体験型イルミネーション「伊豆高原グランイルミ」に変わり、両方が楽しめるお得な限定プレミアムセット券も販売される。

伊豆シャボテン動物公園

伊豆シャボテン動物公園「サバンナエリア」

開園直後に動物たちが展示場へ向かう様子が見られるほか、閉園前の食事の様子などが楽しめるという。

平日：8時30分～18時00分（最終入園17時30分）

土日祝・お盆：8時30分～18時30分（最終入園18時00分）

所在地：静岡県伊東市富戸1317-13

伊豆ぐらんぱる公園

伊豆ぐらんぱる公園「ディノエイジウォークエリア」

伊豆高原グランイルミ「バブルファンタジーショー」

デイタイム（昼）とナイトタイム（夜）のチケットを個別に購入するよりも大人で600円、小人と幼児は400円お得になる限定プレミアムセット券が販売される。購入者は「伊豆高原グランイルミ」の営業開始30分前から入園できる。

伊豆ぐらんぱる公園（昼）：8時30分～17時00分（最終入園16時30分）

伊豆高原グランイルミ（夜）：18時00分～21時30分（最終入園20時45分）

所在地：静岡県伊東市富戸1090

ぼら納屋

お食事処「ぼら納屋」

ぼら納屋御膳

地元の新鮮な海の幸が味わえるお食事処。通常の昼のみに加えて、7月18日（土）～8月31日（月）は夕方からも営業する。

営業時間：11時00分～15時00分、17時30分～20時00分

※木曜日は定休、8月13日（木）は営業

所在地：静岡県伊東市富戸837