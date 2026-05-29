イヤホンなど音響製品を手がけるMOONDROP（水月雨、東京都新宿区）は、5G対応スマートフォン「MIAD01」を、2026年5月22日に全国の家電量販店などで発売した。

Android OSの利便性と「HiFiオーディオ」を両立

「Android 13」OSの搭載による利便性と、デジタルオーディオプレーヤーに匹敵するという本格的な音響設計を両立。スマートフォンの利便性を損なわず、妥協のない「HiFiオーディオ」を実現した。

上部に4.4ミリ・バランス端子と3.5ミリ・ステレオミニジャックを装備。AndroidのSRC（サンプリング・レート・コンバーター）を回避する設計により、音源がもつ本来のクオリティを維持できる。

電磁遮断の独立音響回路を採用したほか、Cirrus Logic製のDAC（デジタル・アナログ・変換回路）チップ「MasterHIFI」を2基搭載。高ダイナミックレンジで低ノイズのサウンドを楽しめる。

高い処理能力と低消費電力を両立した8コアプロセッサー「MediaTek Dimensity 7050」を搭載し、音楽ストリーミングから日常的なマルチタスクまでを快適にこなせる。

256GB内蔵ストレージに加え、最大2TBまでのmicroSDカード対応のハイブリッドSIMスロットを装備する。容量の制限を気にせずハイレゾ（ハイレゾリューション・オーディオ）音源やロスレスオーディオファイルなどを持ち歩ける。メモリーは12GB。

リフレッシュレート120Hzの6.7型（2460×1080ドット）有機ELディスプレーを搭載。5000mAhバッテリーを内蔵する。背面カメラは6400万画素＋800万画素、前面カメラは3200万画素。

価格は7万7400円（税込）。