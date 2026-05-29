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YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【キャンペーン攻略】楽天カード あとからリボ払いキャンペーン 攻略手順のご紹介 （2026年5月25日よりリボ手数料が必要へ）」を公開した。楽天カードの「あとからリボ払い」キャンペーンにおける、改定後の最新の攻略手順と注意点について解説している。



動画では、2026年5月25日から開催されている楽天カードの「あとからリボ払い」で最大4,000ポイントが還元されるキャンペーンを紹介。従来は全額繰り上げ返済を行うことでリボ手数料を0円に抑えつつポイントを獲得できたが、今回から「ショッピングリボ払いのご請求があり、遅れなくお支払い」という条件が追加された。そのため、少額のリボ残高を残して手数料を発生させる必要があると指摘している。



具体的な攻略手順として、まず楽天カードからJAL PayやANA Payなどへ10万円をチャージし、利用明細到着後に「あとからリボ」へ変更する。その後、WEBチャットから繰り上げ返済を依頼し、リボ残高が3,100円となるように9万6,900円を銀行振込で返済する方法を提案した。シミュレーションによれば、この方法で発生するリボ手数料は約46円となり、最小限の負担でポイント獲得条件を満たせるという。



さらに動画の終盤では、実際のカレンダーを用いたスケジュールや、チャージ期限などの注意点も詳細に解説。改定により手数料が発生するようになったものの、適切な手順を踏むことで十分な利益が見込めるこの攻略法は、効率的にポイントを稼ぎたいユーザーにとって有益な情報となるだろう。