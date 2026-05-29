【ピーマン４個使い切り】レンチン＆ポリ袋でもんで完成！『黒ごまあえ』の作り置き
副菜やお弁当など、あと1品ほしいときに野菜の作り置きが冷蔵庫にあると超便利♪
ピーマン4個をレンチンして、ポリ袋に入れてもむだけで、定番サブおかず『ごまあえ』が完成！ 香り豊かな黒すりごまと甘じょうゆ味のコクが合わさり、ペロっと食べられちゃうおいしさです。
ポリ袋のまま冷蔵庫にストックできるので、洗い物も最小限で済みますよ。
『細切りピーマンのごまあえ』
材料（作りやすい分量）
ピーマン……4個（約130g）
黒すりごま……小さじ1
砂糖……小さじ1/2
しょうゆ……小さじ1/2
塩……ひとつまみ
作り方
（1）ピーマンは縦半分に切ってへたと種を取り、縦に細切りにする。 耐熱皿に広げてふんわりとラップをかけ、電子レンジで1分30秒（600W）ほど加熱する。粗熱を取って水けをきる。
（2）ポリ袋に〈A〉を混ぜ、（1）を加えて袋の外側からもんでからめる。 空気を抜いて袋の口を閉じ、さめるまでおくまでおく。
保存期間
冷蔵で3〜4日保存可能。
お弁当に入れる場合は、しっかり冷まし、汁気を拭き取ってから詰めること。傷みにくくするための大切なポイントです。
彩りきれいな簡単副菜は、どんな場面でも重宝しますよ。
教えてくれたのは…
市瀬 悦子イチセ エツコ
料理家
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食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。
（『オレンジページ』2026年4月2日号より）