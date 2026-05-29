TBS新人アナ3人『THE TIME’』『THE TIME，』加入 フレッシュな意気込み【全文】
TBSの新人アナウンサーである多田成美（ただ・なるみ）、バーンズ恵麻（ばーんず・えま）、藤岡源（ふじおか・げん）が、6月から朝の情報番組『THE TIME’』（前4：30）および『THE TIME，』（前5：20）に加入することが決定した。
【ソロショット】フレッシュ！2026年入社の新人アナ3人
多田が月曜日、藤岡が水曜日、バーンズが木曜日を担当。6月から新加入する3人のほか、月曜日は川田裕美、火曜日は望月理恵、水曜日は松丸友紀、木曜日は松田里奈（櫻坂46）、金曜日はマンスリーゲストが引き続き出演する。
■多田成美
これから、視聴者の皆さまとともに朝を迎えられることを心から嬉しく思います。私にとって朝の情報番組は、「今日も一日頑張ろう」と前向きな気持ちにさせてくれる大切な存在です。6月からは『THE TIME’』『THE TIME，』の一員として、皆さまに素敵な朝をお届けできるよう、誠心誠意努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
■バーンズ恵麻
『THE TIME’』『THE TIME，』は、社会の動きを捉え、万全な1日をスタートさせるための「元気をチャージしてくれる」大切な番組です。参加させていただくと知った時は、驚きと嬉しさで胸が高鳴りました！初の生放送に今からドキドキしていますが、この緊張もエネルギーに変え、朝日が昇るこの特別な時間に、皆さまの心を温かく照らせるよう全力で頑張ります。シマエナガ体操もキレッキレの動きで臨みますので、どうぞよろしくお願いいたします！
■藤岡源
学生時代、部活の朝練へ向かう前、毎朝活力をくれたのが『THE TIME’』『THE TIME，』でした。青春を伴走してくれた番組に出演できること、とっても嬉しいです！ 私は幼い頃から四六時中、画面に張り付いて育った生粋のテレビオタクです。テレビの面白さに、幾度となく救われてきました。画面の中が明るければ自然と笑顔になれる、テレビにはそんな力があると信じています。皆さまが晴れやかな朝を迎えられるよう、ひたむきに情報をお伝えします！
【ソロショット】フレッシュ！2026年入社の新人アナ3人
多田が月曜日、藤岡が水曜日、バーンズが木曜日を担当。6月から新加入する3人のほか、月曜日は川田裕美、火曜日は望月理恵、水曜日は松丸友紀、木曜日は松田里奈（櫻坂46）、金曜日はマンスリーゲストが引き続き出演する。
これから、視聴者の皆さまとともに朝を迎えられることを心から嬉しく思います。私にとって朝の情報番組は、「今日も一日頑張ろう」と前向きな気持ちにさせてくれる大切な存在です。6月からは『THE TIME’』『THE TIME，』の一員として、皆さまに素敵な朝をお届けできるよう、誠心誠意努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
■バーンズ恵麻
『THE TIME’』『THE TIME，』は、社会の動きを捉え、万全な1日をスタートさせるための「元気をチャージしてくれる」大切な番組です。参加させていただくと知った時は、驚きと嬉しさで胸が高鳴りました！初の生放送に今からドキドキしていますが、この緊張もエネルギーに変え、朝日が昇るこの特別な時間に、皆さまの心を温かく照らせるよう全力で頑張ります。シマエナガ体操もキレッキレの動きで臨みますので、どうぞよろしくお願いいたします！
■藤岡源
学生時代、部活の朝練へ向かう前、毎朝活力をくれたのが『THE TIME’』『THE TIME，』でした。青春を伴走してくれた番組に出演できること、とっても嬉しいです！ 私は幼い頃から四六時中、画面に張り付いて育った生粋のテレビオタクです。テレビの面白さに、幾度となく救われてきました。画面の中が明るければ自然と笑顔になれる、テレビにはそんな力があると信じています。皆さまが晴れやかな朝を迎えられるよう、ひたむきに情報をお伝えします！