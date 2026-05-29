高橋文哉、蒼井優主演『Ｔシャツが乾くまで』出演決定 “ドライな低体温男子”演じる
7月スタートする蒼井優主演のドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の追加キャストとして、高橋文哉の出演が発表された。一見社交的だが、人と深く関わらない“ドライな低体温男子” 喫茶店店員・直人を演じる。
【写真】蒼井優、7月期ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』18年ぶりに地上波連ドラ主演
本作の脚本は、『silent』（2022年・フジテレビ）などを手掛けた生方美久によるオリジナルストーリー。TBSでは初執筆となる生方が、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く。演出は、映画「花束みたいな恋をした」（2021年）などを手掛けた土井裕泰が担当する。
ある夏の日、二組の夫婦がとある事故に巻き込まれてしまう。それがきっかけで、当たり前に続いていくと思っていた二組の夫婦の幸せな日常が、突如として崩れ去っていくことに。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった−。
約3年ぶりのTBS金曜ドラマ出演となる高橋文哉が演じるのは、喫茶店の従業員・直人（28歳）。一見すると社交的だが、実際はドライな性格で人と深く関わることはしない。他人と一定の距離を保って生きてきたが、とある事故に巻き込まれてしまい…。
蒼井演じる主人公・咲子、中島歩演じる樹生、高橋演じる直人、謎に包まれたそれぞれの関係性とは…？
高橋は「TBSの金曜ドラマは、世間の皆さまに自分を広く知っていただくきっかけとなった作品をはじめ、GP帯の連ドラ初主演を務めさせていただいた枠でもあるので、個人的にとてもご縁を感じています。本作のお話をいただいて、再び戻ってくることができたという感覚でとてもうれしく思っています。生方さん脚本の作品は今回が初めてですが、キャラクター作りがとても繊細だと感じました。直人という役は自分の中で新しい扉が開きそうな予感がしてすごく楽しみです。また、蒼井さんをはじめ初共演の方が多く、学びが多い作品になると思います」とコメントした。
また、今回新たに公開されたビジュアルには、この3人のほかに2人分の枠が設けられている。はたしてこの二つの枠に入る出演者は誰なのか。今後も続報が“毎週金曜日”に発表となる。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』は、TBS系にて7月より毎週金曜22時放送。
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本作の脚本は、『silent』（2022年・フジテレビ）などを手掛けた生方美久によるオリジナルストーリー。TBSでは初執筆となる生方が、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く。演出は、映画「花束みたいな恋をした」（2021年）などを手掛けた土井裕泰が担当する。
約3年ぶりのTBS金曜ドラマ出演となる高橋文哉が演じるのは、喫茶店の従業員・直人（28歳）。一見すると社交的だが、実際はドライな性格で人と深く関わることはしない。他人と一定の距離を保って生きてきたが、とある事故に巻き込まれてしまい…。
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高橋は「TBSの金曜ドラマは、世間の皆さまに自分を広く知っていただくきっかけとなった作品をはじめ、GP帯の連ドラ初主演を務めさせていただいた枠でもあるので、個人的にとてもご縁を感じています。本作のお話をいただいて、再び戻ってくることができたという感覚でとてもうれしく思っています。生方さん脚本の作品は今回が初めてですが、キャラクター作りがとても繊細だと感じました。直人という役は自分の中で新しい扉が開きそうな予感がしてすごく楽しみです。また、蒼井さんをはじめ初共演の方が多く、学びが多い作品になると思います」とコメントした。
また、今回新たに公開されたビジュアルには、この3人のほかに2人分の枠が設けられている。はたしてこの二つの枠に入る出演者は誰なのか。今後も続報が“毎週金曜日”に発表となる。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』は、TBS系にて7月より毎週金曜22時放送。