【漢字間違い探しクイズ】「水」の中にある別の漢字は？ 1分以内で挑戦しよう
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
「水」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。どれも同じように見えてしまいますが、よく観察すると必ず違いが見えてくるはず。制限時間は1分間、集中力を発揮して探してみましょう！
ヒント：答えの漢字は下半分にあります。
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▼解説
「水」と「氷」は形がとてもよく似ていますが、「氷」には左上に小さな点（ヽ）が1つ加わっています。たった1画の違いですが、意味は「水」と「氷」でまったく異なります。細部に気づく集中力が試される問題でした。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「水」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。どれも同じように見えてしまいますが、よく観察すると必ず違いが見えてくるはず。制限時間は1分間、集中力を発揮して探してみましょう！
問題：「水」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
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正解：氷正解は上から4つ目、左から4つ目「氷」でした。
▼解説
「水」と「氷」は形がとてもよく似ていますが、「氷」には左上に小さな点（ヽ）が1つ加わっています。たった1画の違いですが、意味は「水」と「氷」でまったく異なります。細部に気づく集中力が試される問題でした。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)