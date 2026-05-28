ずらりと並んだ「水」の中に、1つだけ異なる漢字が隠れています。どこが違うのか、ぱっと見では気づきにくい！ 制限時間は1分、観察眼を試してみましょう。

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たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！

「水」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。どれも同じように見えてしまいますが、よく観察すると必ず違いが見えてくるはず。制限時間は1分間、集中力を発揮して探してみましょう！

問題：「水」に紛れた別の漢字は？

たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。

ヒント：答えの漢字は下半分にあります。

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正解：氷

正解は上から4つ目、左から4つ目「氷」でした。

▼解説
「水」と「氷」は形がとてもよく似ていますが、「氷」には左上に小さな点（ヽ）が1つ加わっています。たった1画の違いですが、意味は「水」と「氷」でまったく異なります。細部に気づく集中力が試される問題でした。

制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)