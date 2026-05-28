大野愛実、日向坂46としてハマスタ登場に感慨「ファンとしてライブに来ていたので不思議な気持ち」
アイドルグループ・日向坂46が28日、神奈川・横浜スタジアムで開催された『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026』にスペシャルゲストとして登場。セレモニアルピッチを務めた藤嶌果歩のほか、メンバーの小坂菜緒、大野愛実が囲み取材に応じた。
【動画】豪快ノーバン！再び魔球？を投げた日向坂46藤嶌果歩
バースデーライブを何度も横浜スタジアムで開催している日向坂46。ハマスタでの思い出について聞かれると、大野は「ライブ以外で足を運んだのは初めてだったんですけど、過去にファンとして客席に座って日向坂46のライブに来ていたことがあったので、なんだかすごく不思議な気持ちです。日向坂46としてライブをさせていただいている特別な場所に、今日はまた違った形でこうして足を運ぶことができて、本当に光栄に思っております」としみじみ。
小さい頃から家族と野球観戦に行っていたという藤嶌は「自分がマウンドに立ってボールを投げることができたっていうのもすごくうれしかったですし、メンバー全員でこうして野球の試合を見れるっていうのも今年の思い出の1つになるだろうなって思うので、こちらもすごく楽しみです！」と笑顔を浮かべた。
小坂は「ベイスターズさんの始球式を2回やらせていただいたことがあるので、今回はメンバーと一緒に球場に立てているのがすごくうれしいなと思いました。なかなかできない経験をさせていただいているので、この後も楽しんでいきたいなと思ってます！」と語った。
本イベントは、横浜DeNAベイスターズファンとスペシャルゲストのファンそれぞれの“推し活”を通じて生まれるパワーと熱狂で、ベイスターズを勝利に向けて後押ししようというもの。
26日から28日の「横浜DeNAベイスターズ対オリックス・バファローズ」3連戦でイベントが行われ、26日には≠ME、27日にはAKB48が参加。最終日となったきょう28日に日向坂46が登場した。
【動画】豪快ノーバン！再び魔球？を投げた日向坂46藤嶌果歩
バースデーライブを何度も横浜スタジアムで開催している日向坂46。ハマスタでの思い出について聞かれると、大野は「ライブ以外で足を運んだのは初めてだったんですけど、過去にファンとして客席に座って日向坂46のライブに来ていたことがあったので、なんだかすごく不思議な気持ちです。日向坂46としてライブをさせていただいている特別な場所に、今日はまた違った形でこうして足を運ぶことができて、本当に光栄に思っております」としみじみ。
小坂は「ベイスターズさんの始球式を2回やらせていただいたことがあるので、今回はメンバーと一緒に球場に立てているのがすごくうれしいなと思いました。なかなかできない経験をさせていただいているので、この後も楽しんでいきたいなと思ってます！」と語った。
本イベントは、横浜DeNAベイスターズファンとスペシャルゲストのファンそれぞれの“推し活”を通じて生まれるパワーと熱狂で、ベイスターズを勝利に向けて後押ししようというもの。
26日から28日の「横浜DeNAベイスターズ対オリックス・バファローズ」3連戦でイベントが行われ、26日には≠ME、27日にはAKB48が参加。最終日となったきょう28日に日向坂46が登場した。