Snow Man宮舘涼太がカバーを飾る！ 『awesome！ Plus Vol.49』5月29日発売
Snow Manの宮舘涼太が、5月29日発売となるシンコー・ミュージック・ムック「awesome！ Plus Vol.49」（シンコーミュージック・エンタテイメント）の表紙と巻頭特集に登場する。
【写真】Snow Man宮舘涼太、ロイヤル＆ユニークな七変化で魅せる
現在放送中のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）は、宮舘が演じる400年後の未来からやってきた高性能アンドロイド・時沢エータと、現代に生きる出版社勤務の神尾くるみ（臼田あさ美）が繰り広げるSFラブコメディー。
宮舘自身のキャラクターも生かした時沢エータに、どのような思いで挑んだのか。放送スタート後、世の中の反応が見えてきたタイミングで話を聞いた巻頭特集号となっている。
シンコー・ミュージック・ムック『awesome！ Plus Vol.49』は、シンコーミュージック・エンタテイメントより5月29日発売。価格は1980円（税込）。
【写真】Snow Man宮舘涼太、ロイヤル＆ユニークな七変化で魅せる
現在放送中のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）は、宮舘が演じる400年後の未来からやってきた高性能アンドロイド・時沢エータと、現代に生きる出版社勤務の神尾くるみ（臼田あさ美）が繰り広げるSFラブコメディー。
宮舘自身のキャラクターも生かした時沢エータに、どのような思いで挑んだのか。放送スタート後、世の中の反応が見えてきたタイミングで話を聞いた巻頭特集号となっている。
シンコー・ミュージック・ムック『awesome！ Plus Vol.49』は、シンコーミュージック・エンタテイメントより5月29日発売。価格は1980円（税込）。