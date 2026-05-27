『ハンター×ハンター』冨樫義博、原稿完成も私生活で悲劇
人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が27日、自身のXを更新し、第421話の原稿が完成したことを報告した。
【写真】『ハンター×ハンター』完成した第421話の原稿
定期的に原稿の執筆中状況を報告しているが、今回は「No.421、原稿完成」と報告しつつ、私生活では「仮歯割れました」と悲劇が起きたことを伝えた。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。なお、連載誌では第410話まで掲載されている。
【写真】『ハンター×ハンター』完成した第421話の原稿
定期的に原稿の執筆中状況を報告しているが、今回は「No.421、原稿完成」と報告しつつ、私生活では「仮歯割れました」と悲劇が起きたことを伝えた。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。なお、連載誌では第410話まで掲載されている。
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