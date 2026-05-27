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2026年現在、住宅業界に大きな衝撃を与えた熊本地震からちょうど10年が経過しました。当時の教訓として、私たち専門家が最も危機感を抱いたのは、「2000年以降の現行の耐震基準を満たしているはずの、新しい木造住宅が倒壊してしまった」という事実です。

『今の耐震基準なら絶対に大丈夫』という常識に潜む見落としがちなリスク。今回はさくら事務所取締役の田村啓さんが、激震に耐えうる『本当に倒壊しにくい家』を手に入れるための防衛策を分かりやすく解説します。



■ 1. 熊本地震が暴いた「耐震基準クリア」の盲点

現行基準を満たしていたはずの家がなぜ倒壊にいたったのか。国交省の綿密な調査により、大きく分けて3つの要因が判明しています。



・施工・設計の不備（接合部の金物ミス）： 柱と梁を固定するための重要な「金物」が、設計段階のミスや現場の施工ミスによって、基準に満たない強度のものが取り付けられていたケース。

・著しい地盤変動： 激しい揺れによって建物が建っている地盤そのものが大きく崩れたり、動いたりしてしまったケース。

・局所的な大震動： 震源の特性や地盤の性質が重なり、そのピンポイントなエリアだけが想定を遥かに超える激しい揺れに見舞われたケース。



つまり、いくら図面上で「耐震基準クリア」と書かれていても、選んだ土地の性質や、現場の施工品質が伴っていなければ家は守れないということです。



■ 2. 営業マンの「地盤改良したから安心」は間違い？

マイホームを建てる際、多くの人が罠に陥りやすいのが「地盤調査」と「地盤改良」の目的です。ハウスメーカーの営業マンから「杭を打ったから地震に強いですよ」と言われたら注意してください。



・普通の地盤調査は「揺れやすさ」を測っていない： 一般的な地盤調査は、建物の重みで家がズブズブと「沈み込まないか（不同沈下）」を確かめるためのものです。



・地盤改良や杭も「沈み込み防止」のため： 杭打ちや地盤改良は、あくまで家を真っ直ぐ支えるための工事であり、地震が来た時の「揺れやすさそのもの」を抑える効果はありません。



・地盤の防衛策： 地震に強い家にするには、契約前に地理院地図などで「そもそもそのエリアが揺れやすい地盤かどうか」を調べるか、さくら事務所の「災害リスクカルテ」などのレポートを活用して、揺れにくい土地（立地）を最初に見極めることが肝心です。



■ 3. 現場のミスを防ぐ「構造計算」と「第三者の目」

どれほど強固な設計図を作っても、慢性的な人手不足が続く住宅業界では、現場で正しくカタチにすることの難易度が上がっています。



・驚くべき現場のリアル（2件に1件の不具合）： 2025年にさくら事務所が実施した新築工事中のインスペクション（360件）において、耐震に関わる構造部分の平均不具合指摘率は「52%」にのぼりました。実に2件に1件の割合で、何らかの施工ミスや金物の取り付け間違いが起きているのが現状です。



・第三者を挟む最大のメリットは「抑止力」： ホームインスペクションを入れる意味は、ミスを後から見つけることだけではありません。「プロのチェックが入る」という適度な緊張感が現場に抑止力を働かせ、職人さんたちが自らミスに気づいて直す、あるいは最初から丁寧に仕上げるという「最良の施工環境」を作り出すことにあります。



・「構造計算」を行う会社を選ぶ： 2025年4月の法改正（4号特例の縮小）により設計ミスは減少傾向にありますが、簡易的な計算ではなく、より厳密な「構造計算（許容応力度計算など）」を自社でしっかり行う意識の高い会社を選ぶことで、図面段階のエラーを大幅に減らせます。



【まとめ】透明性を「味方」につけ、納得感のある取引を

建物の耐震性において本当に大切なのは、「地盤（立地）」「設計スペック（構造計算）」「現場の施工品質」の3つがすべて高いレベルで揃うことです。どれか一つでも欠けてしまうと、せっかくの強さが十分に発揮できなくなってしまいます。

だからこそ、建物の「今の状況」を正しく把握し、不安を一つずつ解消して「やるべきことが明確になっている」という納得感をもって、住まいづくりを安全に進めていきましょう。

もし、「一生に一度のマイホームづくり、構造や施工の安全性にどうしてもブレーキがかかる」と少しでも迷うなら、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを、住まいの「第三者による答え合わせ」として活用してみてください。

プロの目で見えない場所のリスクを徹底的に洗い出し、「これなら納得できる」という確信をもって、最高の戸建てライフをスタートさせましょう！