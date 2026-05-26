モンスターハンター×ゾイドコラボ「ワイルドライガー ゴクオウ」が「T-SPARK ZONE」流通限定商品として6月に予約開始
【ワイルドライガー ゴクオウ】 6月 予約開始
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タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「ワイルドライガー ゴクオウ」をタカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として6月に予約受付を開始する。
本商品は「SYNERGENEX」シリーズにて「モンスターハンター」と「ゾイド」がコラボ。「ゾイドワイルド」のワイルドライガーをベースに、「モンスターハンター」シリーズに登場するジンオウガ亜種をイメージしたデザインとなっている。
黒いカラーリングに白のアクセントなどが入っており、亜種装備を彷彿とさせるものとなっている。
ZOIDS SYNERGENEX SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) May 26, 2026
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モンスターハンター×ゾイド
ワイルドライガー ゴクオウ
2026年6月予約開始
国内：タカラトミーモール含む
「T-SPARK ZONE」流通限定商品
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