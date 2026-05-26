【ワイルドライガー ゴクオウ】 6月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「ワイルドライガー ゴクオウ」をタカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として6月に予約受付を開始する。

本商品は「SYNERGENEX」シリーズにて「モンスターハンター」と「ゾイド」がコラボ。「ゾイドワイルド」のワイルドライガーをベースに、「モンスターハンター」シリーズに登場するジンオウガ亜種をイメージしたデザインとなっている。

黒いカラーリングに白のアクセントなどが入っており、亜種装備を彷彿とさせるものとなっている。

ZOIDS SYNERGENEX SERIES

NEXT NEW ZOIDS



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モンスターハンター×ゾイド



ワイルドライガー ゴクオウ



2026年6月予約開始

国内：タカラトミーモール含む

「T-SPARK ZONE」流通限定商品



━━━━━━━━━━━━━━━━ pic.twitter.com/5NnFxidrVe - ゾイド【公式】 (@zoids_official) May 26, 2026

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