「サーティワン アイスクリーム」の公式「X」アカウントが5月26日、更新。人気フレーバー「ポッピングシャワー」の形が“あるキャラクター”に変化した画像を投稿し、SNS上で話題になっています。

【画像】「あれ？ポッピングシャワーのかたちが？」かわいすぎる画像を見る！

6月のコラボに期待高まる

公式アカウントは、「『あれ？ポッピングシャワーのかたちが？』6月はおいしい、楽しい冒険の旅へ！」とコメント。コーンに盛られた「ポッピングシャワー」が突起のある特徴的な形に変化した画像を投稿しました。

投稿には、「おや…？」「青くてぷにぷにしてるあの子？」「スライムにしか見えません〜！」「ポッピングシャワースライムが現れた」「スライムということはドラクエコラボ！？」という声が上がり、多くの人がゲーム「ドラゴンクエスト」のキャラクター「スライム」を連想したようです。

「※画像はイメージです」とのただし書きがありますが、「本当にこの形で出てきたらうれしいな」「実際この形は難しいよね」と、アイスの形への期待の声も見られました。

