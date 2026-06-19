記事のポイント2026年W杯は、メッシのフレグランスブランドやアックスなどのメンズビューティーブランドにとって巨大な販促機会となっている。アックスは公式スポンサーとして限定商品やインフルエンサー施策を展開し、若年男性の「セントマキシング」需要の取り込みを狙う。レジェンド選手が築いたメンズグルーミング文化を背景に、ブランド各社は数十億人規模の視聴者を抱えるW杯の熱狂を活用している。リオネル・メッシがカンザ