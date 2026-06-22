おととい、神戸市のマンションの一室で冷凍庫から損壊された男性の遺体が見つかった事件で、マンションのエントランスにはオートロックなどの鍵はなく、自由に出入りできる構造だったことがわかりました。おととい午後0時半前、神戸市中央区中山手通のマンションで、安否確認のため訪れた警察官が大型冷凍庫の中から男性の遺体を発見しました。警察によりますと、遺体は成人男性で、損壊されていて腐敗が進んでいたということです