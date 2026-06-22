サッカーワールドカップ2026で使用される公式試合球「TRIONDA」には最新のテクノロジーとプレイヤーを支える機能が詰まっている。ニュース番組『ABEMA Morning』では、“超ハイテク”試合球「TRIONDA」の注目ポイントを紹介する。【映像】ミリ単位の判定も！“超ハイテク球”の驚きの性能まずはデザインだ。今大会は初の3カ国共同開催ということで、ボールにはそれぞれの国旗からインスピレーションを受けて、カナダは「カエデ