TWICEのサナが、視線を独り占めした。ただし今回は、いつもの「可愛い」「美しい」だけでは終わらなかった。【写真】めくれてしまったサナの“花柄衣装”フォトイベントで披露した花柄衣装の見え方をめぐり、韓国のオンライン上で「大胆すぎる」「スイムウェアのようだ」といった声が相次ぎ、賛否が分かれたのだ。もっとも、その後に本人が明かしたのは、少し切ない“衣装ハプニング”だった。本人が明かした“想定外の見え方”サ