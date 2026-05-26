三崎優太氏の三崎未来電子、新聞配達・デリバリー業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」を発売
三崎未来電子株式会社は、新聞配達やデリバリー業務など、法人の配達現場での利用を想定した配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」を、2026年 5月19 日より発売した。L-noa は、原付一種の電動バイクとして、家庭用100V コンセントで充電できる手軽さ、約155km※の一充電走行距離、大容量フロントバスケットとリヤキャリアを備え、停止・発進の多い日々の配達業務を支えることを目的に開発した車両だ。※ 30km/h 定地走行テスト時の値。 運転方法や走行環境に応じて、値は変化する
■背景
近年、原付一種（ガソリン車）の新車供給停止やガソリン価格の不安定化を背景に、新聞配達やデリバリー業務などの配達現場では、日々の業務を支える車両の見直しが進んでいる。一方で、既存の電動バイクは航続距離や積載性の面で業務利用に十分対応できないケースがあり、配達現場では、長く走れること、荷物を積めること、狭い道で扱いやすいこと、早朝の住宅街でも使いやすいことが求められている。
L-noa（エルノア）は、こうした現場の課題に対応するために開発した、法人向けの配達業務用電動バイク。車名の「L-noa」には、" 大きな自由" という想いを託している。
"L" にはLogistics（配達業務への対応）、Long ride（一日の配達を支える走行性能）、Large capacity（配達業務に配慮した積載性）という意味を重ね、"noa" には「自由」という想いを込めた。
三崎未来電子株式会社は、L-noa を通じて、新聞配達やデリバリー業務をはじめとする配達現場の電動化を支援し、法人のお客様のラストワンマイル業務に新たな選択肢を提供していくとしている。
■商品特長
L-noa は、新聞配達やデリバリー業務に必要な装備と使いやすさを追求した配達業務向け電動バイク。短距離移動、頻繁な停止と発進、荷物の積み下ろし、狭い道での取り回しなど、一般的な移動用バイクとは異なる使い方を前提に設計している。
インホイールモーターを採用することで、停止・発進の多い配達業務に必要なスムーズな加速を実現している。また、大きなハンドル切角により狭い道や駐輪スペースでの取り回しを支援し、手元ライトにより積荷の確認をしやすくしている。
動力源には、固定式のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用している。業務での日常的な使用を前提に、耐久性に優れたバッテリーを搭載することで、毎日の配達業務に対応する。
充電は家庭用100V コンセントに対応しており、専用の大型充電設備を必要としない。0％から100％までの充電時間は約7時間で、業務終了後に充電することで翌日の配達に備えられる仕様だ。
・一日の業務を支える航続距離
一般的な電動バイクよりも大容量のバッテリーを搭載し、一充電走行距離は約155km（予測値）としている。これにより、途中充電による業務中断を抑え、日々の配達を支える走行性能を実現する。
・ 静かな走行と排気ガスのない運用
走行時にエンジン音がなく、排気ガスも発生しないため、早朝の新聞配達や住宅街でのデリバリー業務でも近隣環境に配慮した運用が可能だ。静かなウインカーや動作音に配慮したサイドスタンドなど、走行以外の動作音にも配慮している。
・ 停止・発進の多い配達業務に対応
停止・発進の多い配達業務に対応するため、モーターによるレスポンスのよい加速と、足で操作できるフットブレーキを採用している。頻繁な乗り降りや発進停止を繰り返す業務において、一日を通じて扱いやすい操作性を目指した。
・ 業務に役立つ装備
業務に役立つ装備として、大容量フロントバスケット、リヤキャリア、フットブレーキ、手元ライト、大型LED ヘッドライト、LED テールライト・ウインカー、大きく見やすい液晶メーター、リバーススイッチ、USB 電源ポート、広いフットスペース、大型シート、インホイールモーターを標準搭載している。導入初日から配達業務に使いやすい装備構成とすることで、法人のお客様の車両導入を支援する。
主な仕様
※1：0％から100％までの充電時間。使用環境（気温や車体温度）などにより、値は変化する。
※2：運転者の体重、積載量、運転方法や走行環境に応じて、値は変化する。 ※掲載情報は発表日時点のものであり、予告なく変更となる場合がある。
■カラーバリエーション
カラー：標準色のピュアホワイトに加え、アーバンレッド・ゴールデンイエロー・スレートグレーの4色を展開。用途や導入先のイメージに合わせて選択できる。
製品詳細ページ：https://misaki.co.jp/products/l-noa/
■よくある質問（FAQ）
Q. L-noa（エルノア）はどのような用途の電動バイクですか。
A. L-noa は、新聞配達やデリバリー業務など、法人の配達現場で使う配達業務向け電動バイクです。短距離移動と停止・発進が多い業務に対応します。
Q. L-noa（エルノア）は家庭用コンセントで充電できますか。
A. はい。家庭用100V コンセントで充電できます。専用の大型充電設備を必要としないため、既存の業務環境にも導入しやすい仕様です。0％から100％までの充電時間は約7 時間です。
Q. L-noa（エルノア）とガソリン原付の違いは何ですか。
A. L-noa は電動バイクのため、走行時に排気ガスを出さず、エンジン音もありません。100V 充電で運用できるため、給油を前提としない配達車両として使えます。
Q. L-noa（エルノア）はどのような荷物の配達に向いていますか。
A. L-noa はフロントバスケットとリヤキャリアを標準搭載しているため、新聞配達や小口配送などの積載が必要な業務に向いています。配達現場での使いやすさを重視した装備構成です。
Q. 個人でも購入できますか。
A. L-noa（エルノア）は、新聞配達やデリバリー業務など法人の配達現場での利用を主な想定としていますが、個人のお客様からのご相談も受け付けております。購入をご希望の場合は、公式サイト内の「L-noa 導入のご相談・お申込み」ページよりお問い合わせください。
Q. 国の補助金は利用できますか。
A. L-noa（エルノア）は、補助金の利用を前提としない価格設定としております。そのため、国の補助金制度については、現在ご案内しておりません。一方で、導入時の負担を抑えやすいメーカー希望小売価格を設定しています。自治体独自の補助金・助成金については、地域や制度により条件が異なるため、各自治体の最新情報をご確認ください。
■販売方法について
L-noa の導入に関するご相談・お申込みは、公式サイト内の「L-noa 導入のご相談・お申込み」ページより受け付けております。お申込み後、担当者より順次ご連絡いたします。あわせて、販売店様からのお取り扱いに関するお問い合わせも受け付けております。
申込みページURL：
https://misaki.co.jp/reserve/
車両区分：原付一種 ｜ 発売日：2026年 5月19日
メーカー希望小売価格：670,000 円（税込）
三崎未来電子株式会社は、L-noa を通じて、新聞配達やデリバリー業務をはじめとする配達現場の電動化を支援してまいります。
配達業務には、毎日の走行距離、頻繁な停止と発進、住宅街での走行、荷物の積載、車両管理など、現場ならではの課題があります。L-noa は、そうした業務用途に求められる実用性を重視し、日々の配達を支える電動バイクとして開発しました。
今後も当社は、法人のお客様の業務に寄り添い、配達現場のラストワンマイルをEV で支える新たな選択肢を提供し続けてまいります。
■三崎未来電子株式会社
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・親子で考える祖父母の“聞こえ”問題！ヨメテル「マゴみみチャレンジ」体験会
・塗って照らせばピタッと補修！約4秒で固まる液体プラスチックのUV-Bondy
・世界初！※1 なでるようにそれる！カミソリ「なでそり」発売
・伝統の技と現代の輝き！『大谷翔平 × 高崎だるま』
・とまらないやつ！しっとり濃厚、ガツンと旨辛「背徳の純レバ丼」
近年、原付一種（ガソリン車）の新車供給停止やガソリン価格の不安定化を背景に、新聞配達やデリバリー業務などの配達現場では、日々の業務を支える車両の見直しが進んでいる。一方で、既存の電動バイクは航続距離や積載性の面で業務利用に十分対応できないケースがあり、配達現場では、長く走れること、荷物を積めること、狭い道で扱いやすいこと、早朝の住宅街でも使いやすいことが求められている。
L-noa（エルノア）は、こうした現場の課題に対応するために開発した、法人向けの配達業務用電動バイク。車名の「L-noa」には、" 大きな自由" という想いを託している。
"L" にはLogistics（配達業務への対応）、Long ride（一日の配達を支える走行性能）、Large capacity（配達業務に配慮した積載性）という意味を重ね、"noa" には「自由」という想いを込めた。
三崎未来電子株式会社は、L-noa を通じて、新聞配達やデリバリー業務をはじめとする配達現場の電動化を支援し、法人のお客様のラストワンマイル業務に新たな選択肢を提供していくとしている。
■商品特長
L-noa は、新聞配達やデリバリー業務に必要な装備と使いやすさを追求した配達業務向け電動バイク。短距離移動、頻繁な停止と発進、荷物の積み下ろし、狭い道での取り回しなど、一般的な移動用バイクとは異なる使い方を前提に設計している。
インホイールモーターを採用することで、停止・発進の多い配達業務に必要なスムーズな加速を実現している。また、大きなハンドル切角により狭い道や駐輪スペースでの取り回しを支援し、手元ライトにより積荷の確認をしやすくしている。
動力源には、固定式のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用している。業務での日常的な使用を前提に、耐久性に優れたバッテリーを搭載することで、毎日の配達業務に対応する。
充電は家庭用100V コンセントに対応しており、専用の大型充電設備を必要としない。0％から100％までの充電時間は約7時間で、業務終了後に充電することで翌日の配達に備えられる仕様だ。
・一日の業務を支える航続距離
一般的な電動バイクよりも大容量のバッテリーを搭載し、一充電走行距離は約155km（予測値）としている。これにより、途中充電による業務中断を抑え、日々の配達を支える走行性能を実現する。
・ 静かな走行と排気ガスのない運用
走行時にエンジン音がなく、排気ガスも発生しないため、早朝の新聞配達や住宅街でのデリバリー業務でも近隣環境に配慮した運用が可能だ。静かなウインカーや動作音に配慮したサイドスタンドなど、走行以外の動作音にも配慮している。
・ 停止・発進の多い配達業務に対応
停止・発進の多い配達業務に対応するため、モーターによるレスポンスのよい加速と、足で操作できるフットブレーキを採用している。頻繁な乗り降りや発進停止を繰り返す業務において、一日を通じて扱いやすい操作性を目指した。
・ 業務に役立つ装備
業務に役立つ装備として、大容量フロントバスケット、リヤキャリア、フットブレーキ、手元ライト、大型LED ヘッドライト、LED テールライト・ウインカー、大きく見やすい液晶メーター、リバーススイッチ、USB 電源ポート、広いフットスペース、大型シート、インホイールモーターを標準搭載している。導入初日から配達業務に使いやすい装備構成とすることで、法人のお客様の車両導入を支援する。
主な仕様
※1：0％から100％までの充電時間。使用環境（気温や車体温度）などにより、値は変化する。
※2：運転者の体重、積載量、運転方法や走行環境に応じて、値は変化する。 ※掲載情報は発表日時点のものであり、予告なく変更となる場合がある。
■カラーバリエーション
カラー：標準色のピュアホワイトに加え、アーバンレッド・ゴールデンイエロー・スレートグレーの4色を展開。用途や導入先のイメージに合わせて選択できる。
製品詳細ページ：https://misaki.co.jp/products/l-noa/
■よくある質問（FAQ）
Q. L-noa（エルノア）はどのような用途の電動バイクですか。
A. L-noa は、新聞配達やデリバリー業務など、法人の配達現場で使う配達業務向け電動バイクです。短距離移動と停止・発進が多い業務に対応します。
Q. L-noa（エルノア）は家庭用コンセントで充電できますか。
A. はい。家庭用100V コンセントで充電できます。専用の大型充電設備を必要としないため、既存の業務環境にも導入しやすい仕様です。0％から100％までの充電時間は約7 時間です。
Q. L-noa（エルノア）とガソリン原付の違いは何ですか。
A. L-noa は電動バイクのため、走行時に排気ガスを出さず、エンジン音もありません。100V 充電で運用できるため、給油を前提としない配達車両として使えます。
Q. L-noa（エルノア）はどのような荷物の配達に向いていますか。
A. L-noa はフロントバスケットとリヤキャリアを標準搭載しているため、新聞配達や小口配送などの積載が必要な業務に向いています。配達現場での使いやすさを重視した装備構成です。
Q. 個人でも購入できますか。
A. L-noa（エルノア）は、新聞配達やデリバリー業務など法人の配達現場での利用を主な想定としていますが、個人のお客様からのご相談も受け付けております。購入をご希望の場合は、公式サイト内の「L-noa 導入のご相談・お申込み」ページよりお問い合わせください。
Q. 国の補助金は利用できますか。
A. L-noa（エルノア）は、補助金の利用を前提としない価格設定としております。そのため、国の補助金制度については、現在ご案内しておりません。一方で、導入時の負担を抑えやすいメーカー希望小売価格を設定しています。自治体独自の補助金・助成金については、地域や制度により条件が異なるため、各自治体の最新情報をご確認ください。
■販売方法について
L-noa の導入に関するご相談・お申込みは、公式サイト内の「L-noa 導入のご相談・お申込み」ページより受け付けております。お申込み後、担当者より順次ご連絡いたします。あわせて、販売店様からのお取り扱いに関するお問い合わせも受け付けております。
申込みページURL：
https://misaki.co.jp/reserve/
車両区分：原付一種 ｜ 発売日：2026年 5月19日
メーカー希望小売価格：670,000 円（税込）
三崎未来電子株式会社は、L-noa を通じて、新聞配達やデリバリー業務をはじめとする配達現場の電動化を支援してまいります。
配達業務には、毎日の走行距離、頻繁な停止と発進、住宅街での走行、荷物の積載、車両管理など、現場ならではの課題があります。L-noa は、そうした業務用途に求められる実用性を重視し、日々の配達を支える電動バイクとして開発しました。
今後も当社は、法人のお客様の業務に寄り添い、配達現場のラストワンマイルをEV で支える新たな選択肢を提供し続けてまいります。
■三崎未来電子株式会社
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・親子で考える祖父母の“聞こえ”問題！ヨメテル「マゴみみチャレンジ」体験会
・塗って照らせばピタッと補修！約4秒で固まる液体プラスチックのUV-Bondy
・世界初！※1 なでるようにそれる！カミソリ「なでそり」発売
・伝統の技と現代の輝き！『大谷翔平 × 高崎だるま』
・とまらないやつ！しっとり濃厚、ガツンと旨辛「背徳の純レバ丼」