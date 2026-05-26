タレントの菊地亜美のフェイスラインが激変し、視聴者に衝撃を与えている。

「5月25日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に、山口もえさん、佐田真由美さんとともに“ママタレント枠”で出演した菊地さん。長女5歳、次女1歳の2児の母として奮闘中の近況を語りながら、長女が自分に似て口が達者すぎるという微笑ましい悩みを明かしたり、忙しいママ必見の便利グッズを紹介していました」（芸能記者）

他にもゲームに挑戦したり、夫婦円満の秘訣を語るコーナーにも参加したりしていたが、その内容よりも視聴者の目を引いたのは彼女のルックスの変化だった。

《菊地亜美ちゃん痩せたなぁ…》

《さっきから気になってるんだけど菊地亜美さん前よりフェイスラインがシュッッッとしてない？》

など、Xでは驚きの声が続出。その激変ぶりを不安視する者もいた。芸能プロ関係者が語る。

「以前は頬がふっくらとして血色もよく、“健康的で親しみやすい”イメージが強かったのですが、最近は頬がこけ、フェイスラインもかなりシャープに。柔らかい雰囲気だった顔立ちまで変わったように見えるんです」

さらに、痩せたことで肌のハリ感も薄れ、首まわりまでほっそり。以前の“愛らしいママタレ”の印象を知る視聴者ほど、その変化に驚いているようだ。

2025年3月に次女を出産した菊地。今年1月、自身のYouTubeチャンネルでは、第2子妊娠中に「70kg超えぐらいまで増えた」と明かし、妊娠前より20kg近く体重が増えていたことを告白していた。

「そこで、1日のうち16時間は食事を摂らず、残り8時間だけで食事をする“時間制限型ファスティング”を実践。『9カ月ぐらいかけて戻りました』と話していました。

動画のサムネイルにも、《産後ダイエット−17kg減！》と書かれており、大幅な減量に成功したことがわかります。ただ本人は『体重は戻ったけど体型は戻らない』とも話し、『あと3〜4kg痩せたい』とさらなる目標まで掲げていました。その努力が顔まわりに一気に出たのかもしれません」（同前）

ただ、“痩せた”というより、“痩せすぎたように見える”ほどの変化にザワつく視聴者がいたのも事実だ。

「本人は普段通りテレビ出演もこなしていますし、深刻な健康不安があるようには見えません。ただ、フェイスラインの変化が急激だったことで、驚く人が続出したのでしょう。育児と仕事を両立するなかで無理をしていないか、心配する声が出るのも自然です」（同前）

この日のオンエア前、番組の公式Xに公開された告知写真にも、その変化ははっきり表れていた。とにかく健康であることを祈りたい。