長女（18）に暴行したとして逮捕・釈放されたプロ野球巨人軍の阿部慎之助監督が監督を辞任したことを2026年5月26日放送の「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）が報じた。

娘の襟をつかんで投げ飛ばしてしまったとの報道も

事件は、25日夜、阿部監督の長女から「親から暴行を受けた」と児童相談所に連絡、児童相談所が110番通報、逮捕に至った。警察の取り調べに対し、阿部監督は「姉妹でケンカしているところを静かにしろと言ったら娘が言い返してきてカッとなった。けんかになりもみ合いのなかで娘の襟をつかんで投げ飛ばしてしまった」と供述し、容疑を認めていると一部報道にはある。阿部監督は当時飲酒した状態だったという。警視庁は任意捜査を続ける方針だ。

阿部監督は26日昼に会見で謝罪した。会見の際に長女の手紙も読まれた。

「お嬢さんからしたら非常に怖かったに違いない」

「警察が来て一番驚いているのは自分自身で、父が警察に連行された姿を見て目の前で私は泣き崩れてしまった。実際父はいつも陽気で私とはダジャレを言い合い笑い合う仲で通常の家族として交流している」といった内容。

学校・子どものトラブルに詳しい弁護士の郄橋知典さんは「娘さんの声明の中にもあるとおり、普段の親子関係が非常に柔らかい、ただ一度怒ってしまった時に阿部監督って肉体の構造とかも普通の人が想像するような大きさではない。その人が怒って体を動かしているという様子は、お嬢さんからしたら非常に怖かったに違いない。そういった状況で相談するという時、人から受けたダメージをどのように説明するのかも難しい」と話し、過剰な表現に結びついた一因を推察する。

表現はどうであれ、元々は阿部監督の暴力が原因だ。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）