不適切タンブラーで炎上の韓国スタバ、親会社会長が“対国民謝罪”「皆様の許しを請いたい」

「タンク（戦車）デー」イベントで物議を醸した韓国スターバックスをめぐって、親会社である新世界（シンセゲ）グループのチョン・ヨンジン会長が“対国民謝罪”を行った。

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チョン会長は26日、ソウル江南区（カンナムグ）の朝鮮パレスで「今回のスターバックスコリアによる不適切なマーケティングにより、多くの方々が深い痛みと怒りを感じられたという事実を、私は非常に重く受け止めている」とし、「心より頭を下げてお詫び申し上げるとともに、皆様の許しを請いたい」と明らかにした。

チョン会長は5.18民主化運動の遺族やパク・ジョンチョル氏遺族、光州（クァンジュ）市民、そして国民一人一人に言及して謝罪した。そのうえで「理由がいかなるものであれ、国民の皆様の心を傷つけたことへの責任は決して軽くはない」と伝えた。

続けて、チョン会長は「いかなる弁明もしない。今回の件に関するすべての責任は私にある」とし、「私を含む新世界グループの構成員一同、我が国の歴史と犠牲を記憶し、常に国民の心に寄り添い、尊重していく」と述べた。

併せて、「今も全国の店舗で黙々と働いている数多くのスターバックスコリアのパートナー（従業員）や現場スタッフに対し、少しでも温かい視線を向けてくださるようお願い申し上げる」と付け加えた。

この日の謝罪は、韓国スターバックスが5.18光州民主化運動の記念日である今月18日に「タンクデー」イベントを実施し物議を醸してから8日後のことであり、19日に謝罪文を発表したのに続き二度目となる。チョン会長が直接謝罪文を発表したのは、2024年3月の会長就任以来、初めてのことだ。

（記事提供＝時事ジャーナル）