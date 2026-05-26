巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕、その後に釈放された巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を発表した。会見内で、代理人を通じて長女の手紙が公表され「私の過度な状況説明が事実と異なってしまった」と経緯を説明した。

冒頭で「家庭内のことに関わらず、大々的な報道になってしまったこと、大変申し訳ございません。」と謝罪し「これは私の意志で書いております。父には“このような声明はいらない”と言われましたが、事実と異なる点がSNSの憶測や報道がなされている」と説明した。

続けて「殴る・蹴るといった事実はございませんでした」と明かし「報道では“殴られた”とありますが、私の過度な状況説明が事実と異なってしまったことについては、明確にお伝えさせていただければと思います」とし「父とのこのような大掛かりなけんかは初めてのこと」と打ち明けた。

長女は当初「chatGPTに相談」したという。その結果「匿名で相談できる児童相談所というところがある」と表示されたため、電話相談をしたと経緯を明かした。

だが、児相には「どのようにすればいいかわからない」という相談をしたのにも関わらず「“どうしたらいいか”という私の意向が聞かれることなく、警察に通報されるという形になってしまいました」と不信感をあらわにした。

本件について、読売巨人軍が確認した事実関係は以下のとおり。

「5月25日午後6時頃、阿部慎之助・前監督は、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女(18)から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にけがはなかった。

長女はこの直後、チャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報、児童相談所から連絡を受けた警視庁渋谷署が阿部前監督を現行犯逮捕した。同署は26日未明、釈放した。阿部前監督と長女との間で過去にトラブルはなかった」

捜査関係者によると、娘への暴行容疑で現行犯逮捕された阿部監督は、容疑を認めている。「姉妹でけんかしているところを静かにしろと言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述している。自宅で娘をつかんで倒すなどした疑い。娘にケガは確認されていない。現場には娘2人と妻がいた。捜査関係者によると、警視庁が呼気検査をした結果、暴行事件の際、飲酒していたとみられる。

25日午後7時10分ごろ、児童相談所が「父親から暴行を受けた」と110番した。逮捕の一報を受け、渋谷署には報道陣が詰めかけて、騒然となった。阿部監督は深夜0時過ぎに釈放された。

26日から開幕するセ・パ交流戦で、巨人は本拠東京ドームでソフトバンクと対戦。橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務める。