余っている「シナモンパウダー」をかけるだけ！プチ贅沢なカフェ風アレンジ4選
お菓子作りで1〜2回使ったきりというシナモンパウダーが棚の奥で眠っていませんか？シナモンパウダーはパンやスイーツだけでなく、フルーツやトーストに直接ふりかけても相性抜群なんです！
今回は、自宅にある身近な食材でパパッと作れるお手軽レシピを4つご紹介します。
▼トーストにかけるだけ！「バナナシナモントースト」
バナナとシナモンの組み合わせは定番のおいしさ。パンにバナナをのせてシナモンパウダーをふりかけるだけで、カフェ風の朝ごはんが完成します。忙しい朝でもパパッと作れるのが嬉しい！
▼やさしい甘さでほっこり「りんごとサツマイモのシナモン煮」
りんごとサツマイモを合わせてシナモンで煮るだけ。素材の甘みとシナモンの香りが合わさって、ほっとする味わいです。副菜にも、小腹が空いたときのおやつにもなる一品です。
▼混ぜるだけ！「キウイとレーズンのシナモンヨーグルト」
キウイ、レーズン、ヨーグルトにシナモンをひとふり。混ぜるだけで完成する手軽さが魅力です。爽やかな酸味とシナモンの香りがよく合い、朝食やデザートにぴったりです。
▼プルーンにシナモンをかけるだけ「シナモンプルーン」
ドライプルーンにシナモンパウダーをかけるだけの、超シンプルなレシピ。プルーンの深い甘みとシナモンの香りが絶妙にマッチします。
シナモンの香りとほんのりとした甘みは、フルーツとの組み合わせはもちろん、トーストやヨーグルトとも相性ぴったり。棚で眠っているシナモンパウダーで、毎日をちょっと豊かにしてみませんか。