余っている「シナモンパウダー」をかけるだけ！プチ贅沢なカフェ風アレンジ4選

お菓子作りで1〜2回使ったきりというシナモンパウダーが棚の奥で眠っていませんか？シナモンパウダーはパンやスイーツだけでなく、フルーツやトーストに直接ふりかけても相性抜群なんです！



今回は、自宅にある身近な食材でパパッと作れるお手軽レシピを4つご紹介します。

▼トーストにかけるだけ！「バナナシナモントースト」

バナナとシナモンの組み合わせは定番のおいしさ。パンにバナナをのせてシナモンパウダーをふりかけるだけで、カフェ風の朝ごはんが完成します。忙しい朝でもパパッと作れるのが嬉しい！

▼やさしい甘さでほっこり「りんごとサツマイモのシナモン煮」

りんごとサツマイモを合わせてシナモンで煮るだけ。素材の甘みとシナモンの香りが合わさって、ほっとする味わいです。副菜にも、小腹が空いたときのおやつにもなる一品です。

▼混ぜるだけ！「キウイとレーズンのシナモンヨーグルト」

キウイ、レーズン、ヨーグルトにシナモンをひとふり。混ぜるだけで完成する手軽さが魅力です。爽やかな酸味とシナモンの香りがよく合い、朝食やデザートにぴったりです。

▼プルーンにシナモンをかけるだけ「シナモンプルーン」

ドライプルーンにシナモンパウダーをかけるだけの、超シンプルなレシピ。プルーンの深い甘みとシナモンの香りが絶妙にマッチします。





シナモンの香りとほんのりとした甘みは、フルーツとの組み合わせはもちろん、トーストやヨーグルトとも相性ぴったり。棚で眠っているシナモンパウダーで、毎日をちょっと豊かにしてみませんか。